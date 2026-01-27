Spraylanse Plus

Spraylanse til vanning av blomster-/,grønnsaksbed, potteplanter, og hengekurver. Trinnløs regulering av vanntilførsel (0-max) med ergonomsik betjening.

6 sprayformasjoner og fleksibelt sprayhode (180°). Opphengskrok ved oppbevaring.

Egenskaper og fordeler
Spraylanse Plus: 6 sprayformasjoner
6 sprayformasjoner
Fleksibel med mange bruksområder.
Spraylanse Plus: Trinnløs regulering av vannmengde
Trinnløs regulering av vannmengde
Spraylanse Plus: Fleksibelt sprayhode (180°)
Fleksibelt sprayhode (180°)
Opphengskrok ved oppbavaring
  • Praktisk og enkel oppbevaring
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 850 x 150 x 66
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • Felle småtrær
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
