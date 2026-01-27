Spraylanse Plus
Spraylanse til vanning av blomster-/,grønnsaksbed, potteplanter, og hengekurver. Trinnløs regulering av vanntilførsel (0-max) med ergonomsik betjening.
6 sprayformasjoner og fleksibelt sprayhode (180°). Opphengskrok ved oppbevaring.
Egenskaper og fordeler
6 sprayformasjonerFleksibel med mange bruksområder.
Trinnløs regulering av vannmengde
Fleksibelt sprayhode (180°)
Opphengskrok ved oppbavaring
- Praktisk og enkel oppbevaring
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|850 x 150 x 66
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- Felle småtrær
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.