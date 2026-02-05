Strålepistol Plus
Vanningspistol med justerbar sprayformasjon fra bred vifte til hard stråle. Robust utførelse i metall, støtsikker og godt grepsfeste. Trinnløs regulering og innstilling av vannmengde.
Utført i robust metall som fører til lang levetid. Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.
Egenskaper og fordeler
Lås
- Vannmengde kan justeres
Sprayformasjon kan justeres fra myk til hard
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Metall
- Robust og svært holdbar
Harpiksbelegg
Triggerfunksjon
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|110 x 38 x 195
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.