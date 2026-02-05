Strålepistol Plus

Vanningspistol med justerbar sprayformasjon fra bred vifte til hard stråle. Robust utførelse i metall, støtsikker og godt grepsfeste. Trinnløs regulering og innstilling av vannmengde.

Utført i robust metall som fører til lang levetid. Kompatibel med de fleste vanningssystemer på markedet.

Egenskaper og fordeler
Lås
  • Vannmengde kan justeres
Sprayformasjon kan justeres fra myk til hard
Klikksystem
  • Passer alle varemerker
Metall
  • Robust og svært holdbar
Harpiksbelegg
Triggerfunksjon
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 110 x 38 x 195
Strålepistol Plus
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.