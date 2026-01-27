Veggfeste
Fest sprøytekanonen din sikkert og rent på veggen! Ideelt for oppbevaring og som hagesprøyte.
Spray lanser kan festes til den kompakte veggbraketten, som gjør dem ideelle som hagesprøyter. Denne braketten er også perfekt for renslig og sikker lagring av spray lanser og rør på innvendige vegger. Den passer for rørdiametre på 16 – 20 mm, og dowels og skruer er inkludert i leveransen.
Egenskaper og fordeler
Passer for rør med dm 16-20 mm.
Leveres med feste og skruer
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 86 x 146