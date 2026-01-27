Slangekobling med regulering

Slangekobling med regulering av vanntilførsel. For alle standard hageslanger. 2-veis kobling, for kobling mellom slange og spreder eller 2 slanger.

Egenskaper og fordeler
Fleksibel med mange bruksområder
  • For alle typer hageslanger
Inkluderer 2-veis kobling
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Gul
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 105 x 32 x 32
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.