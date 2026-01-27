Slangekobling med regulering
Slangekobling med regulering av vanntilførsel. For alle standard hageslanger. 2-veis kobling, for kobling mellom slange og spreder eller 2 slanger.
Egenskaper og fordeler
Fleksibel med mange bruksområder
- For alle typer hageslanger
Inkluderer 2-veis kobling
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|105 x 32 x 32
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.