Slangekobling Messing 3/4"

Slangekobling i robust kvalitesmessing. Ergonomisk gummiring på håndtak for enkel håndtering og forbedret feste. Robust klikksystem. Passer til 3/4" slanger.

Slangekopling i messing. Solid utførelse. Komfortabel gummigrep for enklere håndtering og grep. Robust klikksystem. Passer til 3/4" slanger.

Egenskaper og fordeler
Messingkobling av høy kvalitet
  • Robust og svært holdbar
Komfortabelt håndtak med gummi
  • For enkel håndtering og bedre feste
Passer for 3/4" slanger
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 3/4″
Farge messing
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 52 x 39 x 39
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.