Slangetilkobling i messing 3/4" med Aquastop
Slangekobling i robust kvalitesmessing. Ergonomisk gummiring på håndtak for enkel håndtering og forbedret feste. Sprutfri frakobling med Aqua Stop.
Robust klikksystem. Passer til 3/4" slanger.
Egenskaper og fordeler
Aqua Stop
- For sikker og sprutfri frakobling av tilbehør fra slange
Messingkobling av høy kvalitet
- Robust og svært holdbar
Komfortabelt håndtak med gummi
- For enkel håndtering og bedre feste
Passer for 3/4" slanger
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|3/4″
|Farge
|messing
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|52 x 38 x 38
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.