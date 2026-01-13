Slangetilkobling i messing 3/4" med Aquastop

Slangekobling i robust kvalitesmessing. Ergonomisk gummiring på håndtak for enkel håndtering og forbedret feste. Sprutfri frakobling med Aqua Stop.

Robust klikksystem. Passer til 3/4" slanger.

Egenskaper og fordeler
Aqua Stop
  • For sikker og sprutfri frakobling av tilbehør fra slange
Messingkobling av høy kvalitet
  • Robust og svært holdbar
Komfortabelt håndtak med gummi
  • For enkel håndtering og bedre feste
Passer for 3/4" slanger
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 3/4″
Farge messing
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 52 x 38 x 38
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.