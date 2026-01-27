Automatisk slangetrommel med 20m slange - CR 5.220
CR 5.220 automatisk slangeoppruller har 20 m 1/2" slange, automatisk gjenopptrekkingsmekanisme og glatt utstrekningmekanisme.
CR 5.220 kompakt automatisk slangevogn er utstyrt med en 20 m lang, premium kvalitet, phthalatfri (< 0,1%) 1/2" slange som kan utrulles og rulles opp igjen uten å knyte seg i knuter. Mekanismen fungerer automatisk og er jevn og stabil. Den har også en integrert slangebrems som sikrer at slangen trekkes tilbake på en kontrollert måte. Den praktiske veggbraketten og de medfølgende skruene gjør det enkelt å montere slangevognen, samtidig som det også tillater fleksibel svinging. Tilbehør som følger med er en uendelig justerbar Plus-dyse, en slangetilkobling, en slangetilkobling med Aqua Stop, en G3/4 messingtappadaptor med G1/2 reduksjon og en 1,5 m lang tilkoblingsslange.
Egenskaper og fordeler
Ferdig montert
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|8,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|487 x 285 x 402
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
