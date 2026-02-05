Automatisk slangetrommel med 30m slange - CR 5.330
Automatisk slangeoppruller CR 5.330 med 30 m 1/2" slange. Glatt utstrekksmekanisme og opptrekksmekanisme for stort driftsradius. Perfekt for profesjonelle brukere.
CR 5.330 automatisk slangeoppruller er kompakt og enkel å bruke. Den lar deg utrull og rull opp slangen uten å knyte knuter. Mekanismen fungerer automatisk og er jevn og stabil. Den er utstyrt med en integrert slangebrems som sikrer at slangen trekkes tilbake kontrollert. Den inneholder en 30 m lang, phthalatfri (< 0,1%) 1/2 "slange, og er rask og enkel å montere med den praktiske veggbraketten og de medfølgende skruene. Plus-dyse, slangekobling, slangekobling med Aqua Stop og G3/4 messingtappadaptor med G1/2 reduksjon leveres også som standardtilbehør sammen med den 2 m lange tilkoblingsslangen.
Egenskaper og fordeler
Ferdig montert
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|30
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|12,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|15,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|579 x 314 x 493
Scope of supply
- Slangekobling: 1 Stk
- Slangekobling med Aqua Stop: 1 Stk
- Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
- Spylemunnstykke: 1 Stk
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
