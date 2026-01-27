Premium slangetrommel CR 7.220
Slangeboks med automatisk og smidig ut/inntrekk av slange. Dreibar fra 0° – 180°. Flatt plassbesparende veggfeste med stoppmekanisme som forhindrer kontakt med vegg ved dreing.
Egenskaper og fordeler
Spylemunnstykke
1 stk slangekobling
1 stk slangekobling med Aqua Stop
G3/4 kranadapter og G1/2 reduserer
Prakisk oppbevaring av tilbehør
Ferdig montert
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|10,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 506 x 420
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
