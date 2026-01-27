Premium slangetrommel CR 7.220

Slangeboks med automatisk og smidig ut/inntrekk av slange. Dreibar fra 0° – 180°. Flatt plassbesparende veggfeste med stoppmekanisme som forhindrer kontakt med vegg ved dreing.

Egenskaper og fordeler
Spylemunnstykke
1 stk slangekobling
1 stk slangekobling med Aqua Stop
G3/4 kranadapter og G1/2 reduserer
Prakisk oppbevaring av tilbehør
Ferdig montert
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 10,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,9
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 506 x 420
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
