Premium Slangetrommel HR 7.300

Praktisk og plassbesparende slangeoppbevaring med oppbevaringsboks for hageredskaper o.l, holder for spraylanse som er tilkoblet slangen, avtakbar trommel, veggfester og 2 slangekoblinger.

Ferdig montert

Egenskaper og fordeler
2 stk slangekoblinger
Avtakbar slangetrommel (2-i-1)
Oppbevaringsmulighet for spylemunnstykker og vanningspistoler
Feste til spraylanser og munnstykker
Romslig oppbevaringsboks til hageutsyr og hansker etc.
Kapasitet: 30 m 1/2" slange/ 20 m 5/8" slange/ 12 m 3/4" slange
  • Passer til alle vanlige hageslanger
Robust materiale
  • Lang levetid
  • Ferdig montert
Veggfeste
  • Vanningsstasjon for praktisk og plassbesparende oppbevaring av slanger og hageutstyr
  • Enkelt å feste til vegg
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 3,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 4
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 515 x 510

