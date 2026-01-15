Premium Slangetrommel HR 7.300
Praktisk og plassbesparende slangeoppbevaring med oppbevaringsboks for hageredskaper o.l, holder for spraylanse som er tilkoblet slangen, avtakbar trommel, veggfester og 2 slangekoblinger.
Ferdig montert
Egenskaper og fordeler
2 stk slangekoblinger
Avtakbar slangetrommel (2-i-1)
Oppbevaringsmulighet for spylemunnstykker og vanningspistoler
Feste til spraylanser og munnstykker
Romslig oppbevaringsboks til hageutsyr og hansker etc.
Kapasitet: 30 m 1/2" slange/ 20 m 5/8" slange/ 12 m 3/4" slange
- Passer til alle vanlige hageslanger
Robust materiale
- Lang levetid
- Ferdig montert
Veggfeste
- Vanningsstasjon for praktisk og plassbesparende oppbevaring av slanger og hageutstyr
- Enkelt å feste til vegg
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|3,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 515 x 510
