Slangevogn HT 4.500
Mobilil slangevogn med justerbart håndtak, vinklet slangekobling og sveiv. Ferdig montert og sammenleggbar. Inkl 2 slangekoblinger og holder for spraylanse.
Egenskaper og fordeler
2 stk slangekoblinger
Vinklet slangekobling
Ferdig montert
Feste for spraylanser og munnstrykker
- Forbedret mobilitet
Sveiv
- Ergonomisk ut- og inntrekk av slange.
Store hjul
- Forbedret mobilitet
Høydejusterbart håndtak
Kapasitet: 50 m 1/2" slange/ 35 m 5/8" slange/ 23 m 3/4" slange
- Passer til alle vanlige hageslanger
Sammenleggbar
- Plassbesparende oppbevaring
Grepssikkert ergonomisk håndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|2,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 485 x 857
Bruksområder
- Hagevanning
- Felle småtrær
- For vanning av store flater og hager
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.