Slangevogn HT 4.500

Mobilil slangevogn med justerbart håndtak, vinklet slangekobling og sveiv. Ferdig montert og sammenleggbar. Inkl 2 slangekoblinger og holder for spraylanse.

Egenskaper og fordeler
2 stk slangekoblinger
Vinklet slangekobling
Ferdig montert
Feste for spraylanser og munnstrykker
  • Forbedret mobilitet
Sveiv
  • Ergonomisk ut- og inntrekk av slange.
Store hjul
  • Forbedret mobilitet
Høydejusterbart håndtak
Kapasitet: 50 m 1/2" slange/ 35 m 5/8" slange/ 23 m 3/4" slange
  • Passer til alle vanlige hageslanger
Sammenleggbar
  • Plassbesparende oppbevaring
Grepssikkert ergonomisk håndtak
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 2,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,7
Mål (L x B x H) (mm) 440 x 485 x 857
Bruksområder
  • Hagevanning
  • Felle småtrær
  • For vanning av store flater og hager
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Tilbehør
