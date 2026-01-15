Slangevogn HT 4.520 Sett 1/2 "
Mobilil slangevogn med justerbart håndtak, vinklet slangekobling og sveiv. Ferdig montert og sammenleggbar. Inkl 20m 1/2" slange, munnstykke, 4 koblinger (1 m/ Aqua Stop) og kranadapter.
Egenskaper og fordeler
1 stk slangekobling med Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® slange
3 stk slangekoblinger
Vinklet slangekobling
Ferdig montert
Feste for spraylanser og munnstrykker
- Forbedret mobilitet
Sveiv
- Ergonomisk ut- og inntrekk av slange.
G3/4 kranadapter og G1/2 reduserer
Store hjul
- Forbedret mobilitet
Høydejusterbart håndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|20
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|4,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 485 x 857
Videoer
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.