Slangevogn HT 4.520 Sett 1/2 "

Mobilil slangevogn med justerbart håndtak, vinklet slangekobling og sveiv. Ferdig montert og sammenleggbar. Inkl 20m 1/2" slange, munnstykke, 4 koblinger (1 m/ Aqua Stop) og kranadapter.

Egenskaper og fordeler
1 stk slangekobling med Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® slange
3 stk slangekoblinger
Vinklet slangekobling
Ferdig montert
Feste for spraylanser og munnstrykker
  • Forbedret mobilitet
Sveiv
  • Ergonomisk ut- og inntrekk av slange.
G3/4 kranadapter og G1/2 reduserer
Store hjul
  • Forbedret mobilitet
Høydejusterbart håndtak
Spesifikasjoner

Teknisk data

Slangelengde (m) 20
Farge svart
Vekt (kg) 4,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 5
Mål (L x B x H) (mm) 440 x 485 x 857
