Slangevogn HT 80 M Metall
Robust slangevogn med korrosjonsfri ramme, grepssikkert høydejusterbart håndtak, slangeføring, sveiv og vinklet slangekobling som forhindrer kveil. Lev. m/ 2 Universal Plus slangekoblinger.
Slangen føres gjennom et hjelpespor for enkel innrulling. Må monteres før bruk.
Egenskaper og fordeler
Vinklet slangekobling
Høydejusterbart håndtak
Grepssikkert ergonomisk håndtak
- Praktisk håndtak for enkel håndtering
Slangeføring og sveiv
- Forenkler inn- og uttrekk av slangen
Stålramme og trommel
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|5,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Slangekobling: 2 Stk
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
