Robust slangevogn med korrosjonsfri ramme, grepssikkert høydejusterbart håndtak, slangeføring, sveiv og vinklet slangekobling som forhindrer kveil. Lev. m/ 2 Universal Plus slangekoblinger.

Slangen føres gjennom et hjelpespor for enkel innrulling. Må monteres før bruk.

Egenskaper og fordeler
Vinklet slangekobling
Høydejusterbart håndtak
Grepssikkert ergonomisk håndtak
  • Praktisk håndtak for enkel håndtering
Slangeføring og sveiv
  • Forenkler inn- og uttrekk av slangen
Stålramme og trommel
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 5,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,4
Mål (L x B x H) (mm) 420 x 570 x 853

Scope of supply

  • Slangekobling: 2 Stk
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Tilbehør
