Kärcher HR 4.525 1/2" veggslangeopprullingssettet er robust og inkluderer en 25 m PrimoFlex 1/2" slange som kan brukes både for mobil og stasjonær vanning. Det er ideelt for små til mellomstore hager, og den nøyaktig målte bredden på slangetrommelen sikrer at den står trygt og sikkert selv på ujevnt underlag. Slangen vikles og vikles jevnt takket være det nøyaktig målte rommet mellom slangen og bena. Utstyr inkluderer 25 m 1/2" slange, dyse, 4 universelle slangekoblinger (3 uten og 1 med aqua stop) og 1 G 3/4 tappadaptor med G 3/4 til G 1/2 reduksjon. Kärcher-slangeopprullinger er kompatible med alle tilgjengelige klikk-systemer.