Veggmontert slangetrommel med 25m slange HR 4.525
HR 4.525 1/2" veggslangeoppruller inkl. 25 m PrimoFlex-slange. Med sprayer, adapterkit for både mobil og stasjonær bruk, samt ekstra glatt slangeoppruller. Perfekt for alle typer behov!
Kärcher HR 4.525 1/2" veggslangeopprullingssettet er robust og inkluderer en 25 m PrimoFlex 1/2" slange som kan brukes både for mobil og stasjonær vanning. Det er ideelt for små til mellomstore hager, og den nøyaktig målte bredden på slangetrommelen sikrer at den står trygt og sikkert selv på ujevnt underlag. Slangen vikles og vikles jevnt takket være det nøyaktig målte rommet mellom slangen og bena. Utstyr inkluderer 25 m 1/2" slange, dyse, 4 universelle slangekoblinger (3 uten og 1 med aqua stop) og 1 G 3/4 tappadaptor med G 3/4 til G 1/2 reduksjon. Kärcher-slangeopprullinger er kompatible med alle tilgjengelige klikk-systemer.
Egenskaper og fordeler
Sett klart til tilkobling
Veggfeste
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|318 x 572 x 420
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av store flater og hager
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.