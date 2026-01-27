Takket være feiebrettprinsippet, suges fint støv og grovt smuss opp. Rullebørstene tilpasses automatisk ujevne underlag og det innovative feiesystemet reduserer slitasjen til et minimum. Hovedbørsten kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. To horisontale flatefilter sikrer ren luft under tunge støvforhold. Filterrensing kan gjøres ved å trykke på en knapp. Filteret er optimalt tilgjengelig og kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Motoren er også enkelt tilgjengelig. Basisfunksjonene kan praktisk velges uten en kontroll takket være EASY-brukerkonseptet.