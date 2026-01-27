Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R Bp
Lavstøys-, batteridrevet industrifeier med trehjulstrekk. Takler tøffe jobber i bygg- og metallindustrien, støperier og andre smussintensive sektorer.
Takket være feiebrettprinsippet, suges fint støv og grovt smuss opp. Rullebørstene tilpasses automatisk ujevne underlag og det innovative feiesystemet reduserer slitasjen til et minimum. Hovedbørsten kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. To horisontale flatefilter sikrer ren luft under tunge støvforhold. Filterrensing kan gjøres ved å trykke på en knapp. Filteret er optimalt tilgjengelig og kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Motoren er også enkelt tilgjengelig. Basisfunksjonene kan praktisk velges uten en kontroll takket være EASY-brukerkonseptet.
Egenskaper og fordeler
Dobbel skraperSvært effektiv filterrengjøring. Kan betjenes med et knappetrykk.
FlatfilterPraktisk håndtering og god tilgjengelighet. Laget av vaskbar polyester. Lang levetid.
Brukervennlig EASY-Operation konseptSvært enkel betjening. Kort opplæringstid. Pålitelig beskyttelse mot feil bruk.
Fleksibelt fotavtrykksystem
- Optimale feieresultater.
- Lav børsteslitasje.
- Tilpasser seg enkelt ulike gulvunderlag.
Hydraulisk tømmesystem
- Enkel og sikker tømming av avfall.
- Beholderen kan løftes opptil 1,42 m.
Feiebrettprinsipp
- God smusshåndtering med inntak for fin og grov smuss.
- Minimal spredning av støv.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Enkel tilpasning til individuelle rengjøringsbehov.
- Ekstra sidebørste tilgjengelig på forespørsel.
Fullhydraulisk fremdrift og feiesystem
- Svært lavt vedlikeholdsbehov.
- Ingen slitasje.
- Svært holdbar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Elektrisk
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/kW)
|36 / 5
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|9100
|Arbeidsbredde (mm)
|1000
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1300
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1550
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Avfallsbeholder (l)
|300
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|7
|Filterflate (m²)
|5,5
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|840
|Vekt, klar til bruk (kg)
|1300
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|840
|Mål (L x B x H) (mm)
|2150 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Luftfylte hjul
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Justerbar valsebørste
- Servostyring
- Feiebrettprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk utsvingende sidebørste
- Solid støtfanger
Videoer
Bruksområder
- Behandlingsanlegg for byggemateriale
- Metallstøpeanlegg
- Metallforedlingsanlegg
- Lagerlokaler
- Byggeplasser
- Jern- og stålverk
- Materialbehandlingsanlegg