Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R Bp

Lavstøys-, batteridrevet industrifeier med trehjulstrekk. Takler tøffe jobber i bygg- og metallindustrien, støperier og andre smussintensive sektorer.

Takket være feiebrettprinsippet, suges fint støv og grovt smuss opp. Rullebørstene tilpasses automatisk ujevne underlag og det innovative feiesystemet reduserer slitasjen til et minimum. Hovedbørsten kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. To horisontale flatefilter sikrer ren luft under tunge støvforhold. Filterrensing kan gjøres ved å trykke på en knapp. Filteret er optimalt tilgjengelig og kan enkelt skiftes uten bruk av verktøy. Motoren er også enkelt tilgjengelig. Basisfunksjonene kan praktisk velges uten en kontroll takket være EASY-brukerkonseptet.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R Bp: Dobbel skraper
Dobbel skraper
Svært effektiv filterrengjøring. Kan betjenes med et knappetrykk.
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R Bp: Flatfilter
Flatfilter
Praktisk håndtering og god tilgjengelighet. Laget av vaskbar polyester. Lang levetid.
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R Bp: Brukervennlig EASY-Operation konsept
Brukervennlig EASY-Operation konsept
Svært enkel betjening. Kort opplæringstid. Pålitelig beskyttelse mot feil bruk.
Fleksibelt fotavtrykksystem
  • Optimale feieresultater.
  • Lav børsteslitasje.
  • Tilpasser seg enkelt ulike gulvunderlag.
Hydraulisk tømmesystem
  • Enkel og sikker tømming av avfall.
  • Beholderen kan løftes opptil 1,42 m.
Feiebrettprinsipp
  • God smusshåndtering med inntak for fin og grov smuss.
  • Minimal spredning av støv.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
  • Enkel tilpasning til individuelle rengjøringsbehov.
  • Ekstra sidebørste tilgjengelig på forespørsel.
Fullhydraulisk fremdrift og feiesystem
  • Svært lavt vedlikeholdsbehov.
  • Ingen slitasje.
  • Svært holdbar.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Elektrisk
Fremdrift Elektrisk motor (likestrøm)
Motoreffekt (V/kW) 36 / 5
Maks. flatekapasitet (m²/t) 9100
Arbeidsbredde (mm) 1000
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1300
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1550
Batteritid (t) maks. 2
Avfallsbeholder (l) 300
Stigningskapasitet (%) 12
Kjørehastighet (km/t) 7
Filterflate (m²) 5,5
Vekt (med tilbehør) (kg) 840
Vekt, klar til bruk (kg) 1300
Vekt inkludert emballasje (kg) 840
Mål (L x B x H) (mm) 2150 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Luftfylte hjul

Utstyr

  • Manuelt filterrengjøringssystem
  • Justerbar valsebørste
  • Servostyring
  • Feiebrettprinsipp
  • Drift forover
  • Drift bakover
  • Hydraulisk løft av konteiner
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
  • Ladeindikator
  • Driftstimeteller
  • Feiefunksjonen kan skrus av
  • Automatisk utsvingende sidebørste
  • Solid støtfanger
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R Bp
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R Bp
Feiemaskin med oppsug KM 130/300 R Bp

Videoer

Bruksområder
  • Behandlingsanlegg for byggemateriale
  • Metallstøpeanlegg
  • Metallforedlingsanlegg
  • Lagerlokaler
  • Byggeplasser
  • Jern- og stålverk
  • Materialbehandlingsanlegg
Tilbehør