Steriliserbar holder som er ideell for daglig vedlikeholdsrengjøring med støvbindende mopper fra Kärcher. Holderen har naler (60 cm) og hurtigfeste for svært enkel håndtering. De myke bladene på holderen bidrar ytterligere til å øke smussopptaket for engangsmoppen som brukes, og kompenserer også for ujevnheter i gulvet. Bladholderen kan også steriliseres for bruk i hygieniske områder.