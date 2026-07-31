Holder med nal, 60 cm

Steriliserbar holder med nal (60 cm) og hurtigfeste. Til bruk med støvbindende engangsmopper ved tørrmopping. Svært enkel å holde ren.

Steriliserbar holder som er ideell for daglig vedlikeholdsrengjøring med støvbindende mopper fra Kärcher. Holderen har naler (60 cm) og hurtigfeste for svært enkel håndtering. De myke bladene på holderen bidrar ytterligere til å øke smussopptaket for engangsmoppen som brukes, og kompenserer også for ujevnheter i gulvet. Bladholderen kan også steriliseres for bruk i hygieniske områder.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program ADVANCED
Tekstilbruk Engangstekstiler
Arbeidsbredde (cm) 60
Materiale PP
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,7
Mål (l x b) (mm) 600 x 110
Holder med nal, 60 cm

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Bruksområder
  • Gulv – tørrengjøring
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