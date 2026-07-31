RM 895** 20l Klear!Shine, 20l
Bilpleieprodukt som gir en perfekt overflatefinish og oppfyller de strengeste kravene. Skaper en imponerende glanseffekt og beskytter mot ytre faktorer. Oppflyller VDA-standarder.
VehiclePro Klear!Shine RM 895 representerer det ypperste innen vokspleie med langvarig beskyttelse fra Kärcher. Utviklet spesielt for bruk i bilvaskesystemer, og med en enestående økonomisk fordel med opptil 125 kjøretøy per liter konsentrat, tilfredsstiller denne voksen selv de mest krevende behovene. Den skaper en feilfri overflatefinish med en imponerende glanseffekt – uavhengig av om du bruker hardt eller mykt vann – og etterlater ingen rester på kjøretøyets vinduer. Den høyglansbevarende egenskapen beskytter lakken i opptil 8 påfølgende vasker, gir en langvarig perleeffekt på overflaten som sikrer enestående tørkeresultater, og er selvfølgelig i samsvar med VDA-standarder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|20,5
Bruksområder
- Biler