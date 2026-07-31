VehiclePro Klear!Shine RM 895 representerer det ypperste innen vokspleie med langvarig beskyttelse fra Kärcher. Utviklet spesielt for bruk i bilvaskesystemer, og med en enestående økonomisk fordel med opptil 125 kjøretøy per liter konsentrat, tilfredsstiller denne voksen selv de mest krevende behovene. Den skaper en feilfri overflatefinish med en imponerende glanseffekt – uavhengig av om du bruker hardt eller mykt vann – og etterlater ingen rester på kjøretøyets vinduer. Den høyglansbevarende egenskapen beskytter lakken i opptil 8 påfølgende vasker, gir en langvarig perleeffekt på overflaten som sikrer enestående tørkeresultater, og er selvfølgelig i samsvar med VDA-standarder.