Elektrisk generator PGG 3/1
Bensindrevet, med 2,8 kW effekt, punkteringssikre hjul og 15 liters tank: Synkrongenerator PGG 3/1 i opptil 12 timer uavhengig av eksterne strømkilder i mange forskjellige bruksområder.
Kompakt, svært mobil og samtidig kraftig synkrongenerator PGG 3/1 med 2,8 kW effekt for uavhengig strømforsyning, f.eks. på byggeplasser, i landbruket eller i kommunal drift. Den pålitelige firetakts bensinmotoren muliggjør sikker drift takket være konstant effekt og sofistikert sikkerhetsteknologi med overbelastnings- og oljemangelbeskyttelse, samt enkel transport av den brukervennlige maskinen takket være punkteringssikre hjul og et sammenleggbart skyvehåndtak. De to jordede stikkontaktene er utstyrt med en automatisk spenningsregulator (AVR), som leverer en stort sett konstant spenning. Med bruksperioder på opptil 12 timer (ved full belastning 6,5 timer) med en 15-liters tank kan hele arbeidsdager enkelt dekkes.
Egenskaper og fordeler
Svært enkelt å bruke
- Høy mobilitet takket være det sammenleggbare skyvehåndtaket og punkteringsfrie hjul.
- Elektrostart-funksjon for praktisk og rask oppstart av bensinmotoren.
Optimal pålitelighet og sikkerhet
- Beskyttelse mot overbelastning og oljemangel, samt en ramme i stålrør for optimal sikkerhet.
- Utstyrt med automatisk spenningsregulator (AVR) for sikker drift av sensitivt elektronisk utstyr.
Pålitelig og kraftig
- 230 V synkrongenerator gir kontinuerlig effekt på 2,8 kW.
- Kraftig bensinmotor for bruk i minst 6,5 timer per tankfylling.
Betjening av Kärchers høytrykksvaskere
- Muliggjør bruk av høytrykksspyler i områder uten ekstern strømforsyning.
- Passer til utvalgte én-fase-høytrykksspylere
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Lydnivå (dB)
|74
|Nominell effekt (kW)
|2,8
|Strøm (kW)
|3
|Driftstype
|Bensin
|Sylinderkapasitet (cm³)
|208
|Motoreffekt (kW/hk)
|4 / 5,4
|Drivstofforbruk (l/t)
|2,3
|Beholderkapasitet (l)
|15
|Driftstid ved 50% belastning (t)
|12
|Driftstid ved 100% belastning (t)
|6,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|56,1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|51,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 622 x 549
Scope of supply
- Driftstilstandsvisning
- Likestrømsutgang (12 V)
- Beskyttelsesklasse IP 23
- Lavolje- og overbelastningsbeskyttelse
- Drivstoffmåler
- Enfase stikkontakt type F (Schuko)
- Automatisk spenningsregulering (AVR)
Videoer
Bruksområder
- Uavhengig strømkilde i offentlig sektor, f.eks. støvsugere
- Uavhengig strømkilde i bygg- og anleggsbransjen, f.eks. vinkelslipere
- Uavhengig strømkilde i landbruk, f.eks. høytrykksvaskere
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