Adapter M for høytrykkspistol

Adapter for tilkobling av eldre høytrykkspistoler (M, 96 og 97) til nyere strålerør. Passer til alle Kärcher Home & Garden høytrykkspylere produsert frem til 2010.

Egenskaper og fordeler
Adapter for høytrykkspistoler produsert frem til 2010
  • Kobler sammen pistol og strålerør.
Nytt design
  • Svært brukervennlig.
Integrert forsterkning
  • Gjør arbeidet med høytrykkspyler praktisk og stabilt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 105 x 42 x 42
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.