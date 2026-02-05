Adapter M for høytrykkspistol
Adapter for tilkobling av eldre høytrykkspistoler (M, 96 og 97) til nyere strålerør. Passer til alle Kärcher Home & Garden høytrykkspylere produsert frem til 2010.
Egenskaper og fordeler
Adapter for høytrykkspistoler produsert frem til 2010
- Kobler sammen pistol og strålerør.
Nytt design
- Svært brukervennlig.
Integrert forsterkning
- Gjør arbeidet med høytrykkspyler praktisk og stabilt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|105 x 42 x 42
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
