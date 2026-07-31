HEPA 13-filteret vårt holder på ørsmå partikler på noen få mikrometer takket være den imponerende separasjonsgraden på 99,95 prosent. Aerosoler, virus og bakterier absorberes nesten fullstendig på grunn av den høye filterkapasiteten og slippes ikke ut igjen i luften. HEPA 13-filteret er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019 og oppfyller også de høye sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder.