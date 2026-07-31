Variodyse 0-90 grader, 080
Høytrykksdyse for justering av sprayvinkelen fra 0° til 90°. Dette gjør det enkelt å tilpasse seg alle typer skitt og overflater.
Kärchers variable dyse gir deg full kontroll over høytrykksstrålen, med mulighet til å justere sprayvinkelen fra 0° til 90°. Dette gjør det enkelt å tilpasse seg og rengjøre alle typer smuss og overflater effektivt
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Dysestørrelse ( )
|80
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
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