Variodyse 0-90 grader, 080

Høytrykksdyse for justering av sprayvinkelen fra 0° til 90°. Dette gjør det enkelt å tilpasse seg alle typer skitt og overflater.

Kärchers variable dyse gir deg full kontroll over høytrykksstrålen, med mulighet til å justere sprayvinkelen fra 0° til 90°. Dette gjør det enkelt å tilpasse seg og rengjøre alle typer smuss og overflater effektivt

Spesifikasjoner

Teknisk data

Dysestørrelse ( ) 80
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
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