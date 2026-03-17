Så tycker några av testpiloterna om SC 3

Liten och smidig skulle absolut rekommendera denna, ny favorit.

Anders, testpilot hos Smartson



Toppen liten maskin som städar det fräscht

Några fler tygmoppar skulle vart bra att få i köpet

Camilla, testpilot hos Smartson

Ett snabbt smidigt och enkelt sätt att tvätta golven på. Fungerar lika bra på klinkers som trägolv, i hela badrummet med speglar, duschkabin och smutsiga fogar. Lite kort skaft, men fungerar utmärkt ändå. Finns många tillbehör som gör jobbet lättre hemma. Golven känns renare än efter vanlig våtmoppning. Rekommenderas starkt!.

Fredrik, testpilot hos Smartson

Smidigt sätt att rengöra hemma. användbar på många platser. Samt framförallt skönt att slippa alla rengöringsmedel.

Mait, testpilot hos Smartson

För att den var väldigt lätt att använda och bra att man kan använda den till flera olika områden såsom tvätt av golv,badrum m.m

Nina, testpilot hos Smartson