Ångmopp SC 1 Upright
Lätt, smal och med en upprätt design: Ångtvätten SC 1 Upright är redo att användas efter bara 30 sekunders uppvärmning. Djuprengöring med endast het vattenånga – utan några kemikalier.
Ta itu med smutsen med hjälp av hygienisk ånga: Kärcher SC 1 Upright rengör hårda golv utan ansträngning. Grundlig rengöring med Kärchers ångtvätt tar bort 99,999 % av alla virus¹⁾ och 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier²⁾ från hårda ytor. Sätt på och kom igång: ångtvätten är uppvärmd och klar för användning på bara 30 sekunder. Färskvattentanken kan enkelt tas bort för påfyllning. En automatisk avkalkningsfunktion med en avkalkningspatron i enheten säkerställer en lång livslängd. Att byta trasa på golvmunstycket utan kontakt med smuts är bekvämt tack vare kardborrefästet. Tryck bara på den stora fliken på golvrengöringsduken och dra enheten uppåt. Parkering och avställning av ångtvättaren är också mycket bekvämt: den smala och lätta enheten förblir upprätt av sig själv.
Egenskaper och fördelar
Slimmad konstruktion och golvhuvud med svivelled
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatron
Kort uppvärmningstid
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|30
|Värmeeffekt (W)
|1300
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|0,2
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Universell EasyFix Large golvrengöringsduk: 2 Del(ar)
- Golvmunstycke: EasyFix Large
Standardutrustning
- Säkerhetsventil
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Hårda golv
