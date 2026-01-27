Ta itu med smutsen med hjälp av hygienisk ånga: Kärcher SC 1 Upright rengör hårda golv utan ansträngning. Grundlig rengöring med Kärchers ångtvätt tar bort 99,999 % av alla virus¹⁾ och 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier²⁾ från hårda ytor. Sätt på och kom igång: ångtvätten är uppvärmd och klar för användning på bara 30 sekunder. Färskvattentanken kan enkelt tas bort för påfyllning. En automatisk avkalkningsfunktion med en avkalkningspatron i enheten säkerställer en lång livslängd. Att byta trasa på golvmunstycket utan kontakt med smuts är bekvämt tack vare kardborrefästet. Tryck bara på den stora fliken på golvrengöringsduken och dra enheten uppåt. Parkering och avställning av ångtvättaren är också mycket bekvämt: den smala och lätta enheten förblir upprätt av sig själv.