Ångmopp SC 2 Upright
Bekymmersfri djuprengöring med ånga: SC 2 Upright är extremt lätt att använda och kan användas på hårda golv. Den tar bort 99,99% av vanliga hushållsbakterier.
Ångtvätten SC 2 Upright är idealisk att använda till rengöring av förseglade hårda golv tack vare den förinställda trestegs ångflödesregleringen som är extremt enkel att använda, även på trä. Den grundliga rengöringen avlägsnar 99,99% av vanliga hushållsbakterier helt utan att använda kemikalier. Ångtvätten värms upp på kort tid, och tack vare en permanent återfyllbar och avtagbar färskvattentank samt en avkalkningspatron är ångtvätten redo att användas särskilt snabbt – och är mycket enkel att använda. LED-displayen på enheten ger direkt återkoppling avseende driftstatus via olika färgkoder.
Egenskaper och fördelar
Förinställd ångflödeskontroll i 2 steg för rengöring av olika ytorMöjlighet att välja rätt ånginställning för aktuell golvtyp med hjälp av symboler för trä, kakel eller matta.
Slimmad konstruktion och golvhuvud med svivelledErgonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatronDen intelligenta avkalkningspatronen tar automatiskt bort kalk från vattnet, vilket förlänger enhetens livslängd. Den avtagbara tanken är lätt att fylla när som helst – för kontinuerlig ånga utan att avbryta ditt arbete.
Kort uppvärmningstid
- Med en uppvärmningstid på endast 30 sekunder är enheten redo att användas på nolltid.
EasyFix golvmunstycke med flexibel led och kardborrefäste för golvduken
- Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet.
- Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 50
|Värmeeffekt (W)
|1600
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|0,4
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4
|Mått (L × B × H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Golvmunstycke: EasyFix
Standardutrustning
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
Tillbehör
SC 2 Upright Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.