Ångtvätten SC 2 Upright är idealisk att använda till rengöring av förseglade hårda golv tack vare den förinställda trestegs ångflödesregleringen som är extremt enkel att använda, även på trä. Den grundliga rengöringen avlägsnar 99,99% av vanliga hushållsbakterier helt utan att använda kemikalier. Ångtvätten värms upp på kort tid, och tack vare en permanent återfyllbar och avtagbar färskvattentank samt en avkalkningspatron är ångtvätten redo att användas särskilt snabbt – och är mycket enkel att använda. LED-displayen på enheten ger direkt återkoppling avseende driftstatus via olika färgkoder.