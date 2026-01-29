Kompakt, praktisk, mångsidig: ask- och torrdammsugaren AD 2 har hög och bestående sugeffekt. Med det unika filtersystemet som består av ett planfilter och ett grovsmutsfilter går det att suga upp stora mängder aska. Tack vare metallbehållaren och sugslangen av metall kan uppsugningen av aska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Det avfasade handröret är lätthanterligt och är särskilt effektivt i hörn och svåråtkomliga utrymmen. Det har aldrig varit enklare att fullständigt avlägsna askavlagringar. Alla inkluderade tillbehör och elkabeln kan stuvas undan snabbt och kompakt i tillbehörsfacket. Sugröret kan förlängas med reservdel art. nr 9039-3390.