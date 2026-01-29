Ask-och torrdammsugare AD 2
Ask- och torrdammsugaren med 600 W effekt och robust metallbehållare på 14 liter. Idealmaskinen för effektiv och säker borttagning av aska.
Kompakt, praktisk, mångsidig: ask- och torrdammsugaren AD 2 har hög och bestående sugeffekt. Med det unika filtersystemet som består av ett planfilter och ett grovsmutsfilter går det att suga upp stora mängder aska. Tack vare metallbehållaren och sugslangen av metall kan uppsugningen av aska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Det avfasade handröret är lätthanterligt och är särskilt effektivt i hörn och svåråtkomliga utrymmen. Det har aldrig varit enklare att fullständigt avlägsna askavlagringar. Alla inkluderade tillbehör och elkabeln kan stuvas undan snabbt och kompakt i tillbehörsfacket. Sugröret kan förlängas med reservdel art. nr 9039-3390.
Egenskaper och fördelar
Kärchers filterrengöringsteknik ReBoost – filterrengöring med en knapptryckningFör konstant, långvarig sugeffekt. Passar för att dammsuga stora mängder smuts.
Filtersystem (flamhärdigt) som består av en enskild del med robust planfilter och grovsmutsfilter i metallFör att tömma och rengöra behållaren enkelt utan att komma i kontakt med smuts. Extra smidig tack vare att filtret avlägsnas snabbt i ett enda steg.
Flamhärdigt material, metallbehållare och slang i metall (mantlad)För maximal säkerhet vid dammsugning av aska – även vid felaktig användning.
Vinklat handrör
- För grundlig rengöring av alla hörn och trånga platser i skorstenen.
1,2 m lång sugslang med mantel av metall
- För hög flexibilitetsnivå och flexibelt arbete.
Låssystemet ”Pull & Push”
- Enkel och snabb öppning av behållare, förslutning och tömning.
Praktiskt handtag på behållaren
- För smidig tömning av behållaren.
Praktisk parkeringsposition på maskinen
- Lättåtkomlig förvaring för sugslangen, vilken är idealisk när maskinen behöver ställas ned i samband med avbrott i arbetet.
Stor sladdkrok
- För säker och bekväm förvaring av elkabeln.
Kompakt design och låg vikt
- För platssparande förvaring av maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|600
|Sugkraft (W)
|140
|Vakuum (mbar)
|Max. 210
|Luftflöde (l/s)
|Max. 40
|Behållarkapacitet (l)
|14
|Behållarmaterial
|Metall
|Strömkabel (m)
|4
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|82
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 330 x 440
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.2 m
- Material i sugslangen: Metall, belagd
- Planfilter: 1 Del(ar), Polyester, flamsäker
- Filterkorg
- Grovsmutsfilter, material: Metall
Standardutrustning
- Filterrengöringsfunktion
- Behändigt handtag på behållaren
- Nedställningsläge
- Kabelkrok
- Förvaringsutrymme för smådelar
Videos
Användningsområden
- Askborttagning
- Öppna spisar, grillar m.m.
Tillbehör
AD 2 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.