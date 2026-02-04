Batteridriven ask-och torrdammsugare AD 2 Batteridriven
Kraftfull, långvarig batteridriven ask- och torrdammsugare AD 2 med konstant hög sugeffekt tack vare integrerad ReBoost-funktion för filterrengöring. Perfekt för rengöring av eldstäder och grillar.
Vår batteridrivna ask- och torrdammsugare AD 2 gör det enkelt och smidigt att ta bort aska från eldstäder, pelletsvärmesystem eller kolgrillar. Det kraftfulla och uppladdningsbara 18 V batteriet med LCD-display som visar återstående drifttid passar till samtliga maskiner på 18 V plattformen. Tillsammans med smarta innovationer, såsom ReBoost-funktionen för effektiv filterrengöring med en knapptryckning, garanteras en hög och jämn sugkraft konstant. Grov smuts, aska eller till och med fina dammpartiklar dammsugs på ett tillförlitligt sätt - även på platser som är svåra att komma åt tack vare det avfasade handröret. Den flexibla sugslangen är tillverkad av metall samt den flamhärdiga 14 liters metallbehållaren garanterar maximal säkerhet. Alla inkluderade tillbehör och elkabeln kan stuvas undan snabbt och kompakt i tillbehörsfacket.
Egenskaper och fördelar
18 V uppladdningsbart batteri
Flamhärdigt material, metallbehållare och slang i metall (mantlad)
Kärchers filterrengöringsteknik ReBoost – filterrengöring med en knapptryckning
Filtersystem (flamhärdigt) som består av en enskild del med robust planfilter och grovsmutsfilter i metall
- För att tömma och rengöra behållaren enkelt utan att komma i kontakt med smuts.
- Extra smidig tack vare att filtret avlägsnas snabbt i ett enda steg.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell effekt (W)
|200
|Sugkraft (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|Max. 95
|Luftflöde (l/s)
|Max. 22
|Behållarkapacitet (l)
|14
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 13 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|300
|Uteffekt (A)
|0,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|78
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
- Sugslangens längd: 1.2 m
- Material i sugslangen: Metall, belagd
- Planfilter: 1 Del(ar), Polyester, flamsäker
- Filterkorg
- Grovsmutsfilter, material: Metall
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Metall
- Filterrengöringsfunktion
- Nedställningsläge
- Behändigt handtag på behållaren
- Förvaringsutrymme för smådelar
Videos
Användningsområden
- Askborttagning
- Öppna spisar, grillar m.m.
Tillbehör
