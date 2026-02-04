Vår batteridrivna ask- och torrdammsugare AD 2 gör det enkelt och smidigt att ta bort aska från eldstäder, pelletsvärmesystem eller kolgrillar. Det kraftfulla och uppladdningsbara 18 V batteriet med LCD-display som visar återstående drifttid passar till samtliga maskiner på 18 V plattformen. Tillsammans med smarta innovationer, såsom ReBoost-funktionen för effektiv filterrengöring med en knapptryckning, garanteras en hög och jämn sugkraft konstant. Grov smuts, aska eller till och med fina dammpartiklar dammsugs på ett tillförlitligt sätt - även på platser som är svåra att komma åt tack vare det avfasade handröret. Den flexibla sugslangen är tillverkad av metall samt den flamhärdiga 14 liters metallbehållaren garanterar maximal säkerhet. Alla inkluderade tillbehör och elkabeln kan stuvas undan snabbt och kompakt i tillbehörsfacket.