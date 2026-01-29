Ask-och torrdammsugare AD 4
Effektiv och säker borttagning av aska, utan att du kommer i kontakt med smutsen: den långvariga och kraftfulla AD 4 Premium ask- och torrdammsugaren med 17 liters metallbehållare och filterrengöring.
AD 4 Premium ask- och torrdammsugare med en effekt på 600 W och ett unikt filtersystem garanterar kraftfull och effektiv borttagning av smuts och aska. Dess integrerade filterrengöringssystem rengör det igensatta filtret med en knapptryckning, så att du kan rengöra utan avbrott. Snabb och bekväm tömning av avfallsbehållaren med ett enskilt filtersystem som består av ett planfilter och ett grovsmutsfilter. Dessutom garanterar högkvalitativa flamsäkra material maximal säkerhet vid uppsugning av aska. Tack vare det snedställda och fasade munstycket kan all aska enkelt sugs upp, även i hörn och svårtillgängliga områden. Tillsammans med golvmunstycket för rengöring av hårda ytor och den högkvalitativa förkromade sugslangen, kan AD 4 Premium användas som en fullfjädrad grovdammsugare överallt. Alla inkluderade tillbehör och elkabeln kan stuvas undan snabbt och kompakt i tillbehörsfacket.
Egenskaper och fördelar
Filtersystem av enkomponentstyp
Vinklat handrör
Låssystemet ”Pull & Push”
Hjul
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|600
|Sugkraft (W)
|150
|Vakuum (mbar)
|Max. 215
|Luftflöde (l/s)
|Max. 42
|Behållarkapacitet (l)
|17
|Behållarmaterial
|Metall
|Strömkabel (m)
|4
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|<= 80
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|365 x 330 x 565
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.7 m
- Material i sugslangen: Metall, belagd
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Planfilter: 1 Del(ar), Polyester, flamsäker
- Frånluftsfilter
- Filterkorg
- Grovsmutsfilter, material: Metall
Standardutrustning
- Filterrengöringsfunktion
- Behändigt handtag på behållaren
- Nedställningsläge
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Kabelkrok
- Hjul
- Förvaringsutrymme för smådelar
Videos
Användningsområden
- Askborttagning
- Öppna spisar, grillar m.m.
- Grov smuts
- Torr smuts
- Verkstad
- Garage
- Källare
- Hobbyrum
Tillbehör
AD 4 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.