AD 4 Premium ask- och torrdammsugare med en effekt på 600 W och ett unikt filtersystem garanterar kraftfull och effektiv borttagning av smuts och aska. Dess integrerade filterrengöringssystem rengör det igensatta filtret med en knapptryckning, så att du kan rengöra utan avbrott. Snabb och bekväm tömning av avfallsbehållaren med ett enskilt filtersystem som består av ett planfilter och ett grovsmutsfilter. Dessutom garanterar högkvalitativa flamsäkra material maximal säkerhet vid uppsugning av aska. Tack vare det snedställda och fasade munstycket kan all aska enkelt sugs upp, även i hörn och svårtillgängliga områden. Tillsammans med golvmunstycket för rengöring av hårda ytor och den högkvalitativa förkromade sugslangen, kan AD 4 Premium användas som en fullfjädrad grovdammsugare överallt. Alla inkluderade tillbehör och elkabeln kan stuvas undan snabbt och kompakt i tillbehörsfacket.