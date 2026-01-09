Spolmunstycket är försett med en reglerventil som kan manövreras med en hand, vilket gör att vattenflödet kan regleras enkelt med tummen. Följande två spolbilder kan också regleras steglöst på trädgårdsmunstycket efter behov: punktstråle och konisk stråle. Det gör att växt- och blomsterrabatter blir enkla att vattna, och att altaner och trädgårdsmöbler kan rengöras från grov smuts. Detta gör spolmunstycket perfekt för både bevattning och rengöring. Vattenflödet kan stängas av med reglerventilen när det inte används. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.