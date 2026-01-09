Munstycke med reglering
Enkel bevattning på begäran. Med spolmunstycket med vattenflödesreglering, vilken kan manövreras med en hand, och två reglerbara spolbilder.
Spolmunstycket är försett med en reglerventil som kan manövreras med en hand, vilket gör att vattenflödet kan regleras enkelt med tummen. Följande två spolbilder kan också regleras steglöst på trädgårdsmunstycket efter behov: punktstråle och konisk stråle. Det gör att växt- och blomsterrabatter blir enkla att vattna, och att altaner och trädgårdsmöbler kan rengöras från grov smuts. Detta gör spolmunstycket perfekt för både bevattning och rengöring. Vattenflödet kan stängas av med reglerventilen när det inte används. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.
Egenskaper och fördelar
Ergonomisk reglerventil
- Reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.
Spolbilden kan ställas in steglöst från hård stråle till konisk stråle
- Idealisk för bevattning (konisk stråle) och rengöring (punktstråle).
Självtömmande
- Optimalt skydd mot frostskador.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|210 x 42 x 79
Standardutrustning
- Antal spraymönster: 2
- Vattenmängden kan regleras
- Självtömningsfunktion
Videos
Användningsområden
- Vattna växter
- Blom- och grönsaksrabatter
- För rengöring av lätt smutsade ytor
Tillbehör
Munstycke med reglering Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.