Kärchers ergonomiska spolrör kombinerar perfekta detaljer med bekvämlighet. För mångsidig användning i trädgården. Spolröret är idealiskt för bevattning av små och medelstora områden och trädgårdar. Den perfekta kombinationen av elegans, förstklassiga funktioner och perfekt ergonomisk utformning gör spolröret från Kärcher idealiskt för smidig bevattning även vid mer tidskrävande bevattningstillfällen. I korthet: den ideala lösningen för en mängd användningsområden i trädgården. Obs! Kärchers spolmunstycken och spolrör är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem. Funktioner: smidig enhandsreglering av flödet (inklusive PÅ-/AV-funktion), robusta material och sex spolbilder.