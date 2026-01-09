Spolrör (Stavsprinkler)
Robust, ergonomiskt och tåligt spolrör med många funktioner i högsta kvalitet. För bevattning av små till medelstora ytor. Med 6 spraymönster.
Kärchers ergonomiska spolrör kombinerar perfekta detaljer med bekvämlighet. För mångsidig användning i trädgården. Spolröret är idealiskt för bevattning av små och medelstora områden och trädgårdar. Den perfekta kombinationen av elegans, förstklassiga funktioner och perfekt ergonomisk utformning gör spolröret från Kärcher idealiskt för smidig bevattning även vid mer tidskrävande bevattningstillfällen. I korthet: den ideala lösningen för en mängd användningsområden i trädgården. Obs! Kärchers spolmunstycken och spolrör är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem. Funktioner: smidig enhandsreglering av flödet (inklusive PÅ-/AV-funktion), robusta material och sex spolbilder.
Egenskaper och fördelar
6 spraymönster
- Flexibel och mångsidig användning.
Enhandsreglering av flödet och PÅ/AV-funktion
- Möjliggör enhandsmanövrering
Ergonomiskt handtag
- För lätt och behändig hantering
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|850 x 150 x 66
Videos
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- Fällning av mindre träd
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg