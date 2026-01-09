Den mycket stabila trädgårdsduschen med justerbar höjd (1,5-2,2 m) kan lätt installeras på 3 minuter för en härlig dusch under varma sommardagar. Genom att använda en trädgårdsdusch använder du betydligt mindre vatten jämfört med att svalka av sig med en trädgårdsslang. Duschlansen kan även användas för att effektivt bevattna växter i trädgården som är svåra att komma åt. Ytterligare funktioner: stativ och jordspett för optimal stabilitet, justering av vattenflöde med en hand.