Trädgårdsdusch
2-i-1 lösning: Antingen kan du använda denna som en härlig trädgårdsdusch eller som en stavsprinkler (spolrör) för effektiv bevattning. Trädgårdsduschen kan snabbt sättas upp och är lätt att förvara.
Den mycket stabila trädgårdsduschen med justerbar höjd (1,5-2,2 m) kan lätt installeras på 3 minuter för en härlig dusch under varma sommardagar. Genom att använda en trädgårdsdusch använder du betydligt mindre vatten jämfört med att svalka av sig med en trädgårdsslang. Duschlansen kan även användas för att effektivt bevattna växter i trädgården som är svåra att komma åt. Ytterligare funktioner: stativ och jordspett för optimal stabilitet, justering av vattenflöde med en hand.
Egenskaper och fördelar
Monteras på 3 minuterInstallation utan verktyg.
Med stativ och jordspettGaranterat stabil och robust
Justerbar höjd från 1,5-2,2 mKan anpassas till olika kroppsstorlekar.
Reglerar vattenflödet, eller på/av med en hand
- Bekväm att använda.
Avtagbart duschmunstycke och spraylans (2-i-1)
Stort duschmunstycke
Justerbart munstycke (180°)
- För bekväm och enkel användning.
Tar liten plats och är lätt att förvara
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|735 x 850 x 2130
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
Trädgårdsdusch Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.