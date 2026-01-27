Performance Plus-slang 1/2" - 50 m

50 m högkvalitativ Performance Plus-slang (1/2"). Tryckresistent, innehåller gul DuPont™ Kevlar® fiber och sprängtryck på 45 bar. Klarar temperaturer från -20° till +65°C.

Performance Plus-slangen är idealisk för bevattning av små till stora områden och trädgårdar. 3-skikts trädgårdsslang, trycktålig, förstärkt, utan ftalater, kadmium, barium och bly. Den är väderbeständig och ett yttre UV-skydd skyddar materialet och ett ogenomskinligt skikt förhindrar mot algbildning i slangen. Sprängtryck på 45 bar. Klarar temperaturer från -20° till + 65°C. 15 års garanti. Våra Performance Plus-slangar innehåller gul DuPont™ Kevlar® fiber. Användningen av detta material är en utmärkande fördel för våra slangar och understryker hög kvalitet och robusthet. DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

Egenskaper och fördelar
15-års garanti
  • Garanterad hållbarhet
3-lagers
  • Knutfri.
Sprängtryck 45 bar
  • Garanterad robusthet.
Extremt robust, flexibel och knutfri slang
  • För enkel hantering.
Klarar temperaturer från -20 till +65°C
  • Garanterad robusthet.
Kadmium-, barium- och blyfri
  • Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Våra PrimoFlex®-slangar innehåller gul DuPont™ Kevlar® fiber
  • Hög effekt och hållbarhet
Ett ogenomskinligt skikt förhindrar mot algbildning i slangen
  • Garanterad hållbarhet
Ftalatfri (< 0,1 %) kvalitativ trädgårdsslang
  • Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1/2″
Slanglängd (m) 50
Färg Gul
Vikt (kg) 6,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 6,5
Mått (L × B × H) (mm) 390 x 390 x 135

Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av stora trädgårdar
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg