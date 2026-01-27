Performance Plus-slangen är idealisk för bevattning av små till stora områden och trädgårdar. 3-skikts trädgårdsslang, trycktålig, förstärkt, utan ftalater, kadmium, barium och bly. Den är väderbeständig och ett yttre UV-skydd skyddar materialet och ett ogenomskinligt skikt förhindrar mot algbildning i slangen. Sprängtryck på 45 bar. Klarar temperaturer från -20° till + 65°C. 15 års garanti. Våra Performance Plus-slangar innehåller gul DuPont™ Kevlar® fiber. Användningen av detta material är en utmärkande fördel för våra slangar och understryker hög kvalitet och robusthet. DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.