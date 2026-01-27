Performance Plus-slang 1/2" - 50 m
50 m högkvalitativ Performance Plus-slang (1/2"). Tryckresistent, innehåller gul DuPont™ Kevlar® fiber och sprängtryck på 45 bar. Klarar temperaturer från -20° till +65°C.
Performance Plus-slangen är idealisk för bevattning av små till stora områden och trädgårdar. 3-skikts trädgårdsslang, trycktålig, förstärkt, utan ftalater, kadmium, barium och bly. Den är väderbeständig och ett yttre UV-skydd skyddar materialet och ett ogenomskinligt skikt förhindrar mot algbildning i slangen. Sprängtryck på 45 bar. Klarar temperaturer från -20° till + 65°C. 15 års garanti. Våra Performance Plus-slangar innehåller gul DuPont™ Kevlar® fiber. Användningen av detta material är en utmärkande fördel för våra slangar och understryker hög kvalitet och robusthet. DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Egenskaper och fördelar
15-års garanti
- Garanterad hållbarhet
3-lagers
- Knutfri.
Sprängtryck 45 bar
- Garanterad robusthet.
Extremt robust, flexibel och knutfri slang
- För enkel hantering.
Klarar temperaturer från -20 till +65°C
- Garanterad robusthet.
Kadmium-, barium- och blyfri
- Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Våra PrimoFlex®-slangar innehåller gul DuPont™ Kevlar® fiber
- Hög effekt och hållbarhet
Ett ogenomskinligt skikt förhindrar mot algbildning i slangen
- Garanterad hållbarhet
Ftalatfri (< 0,1 %) kvalitativ trädgårdsslang
- Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″
|Slanglängd (m)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|6,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|390 x 390 x 135
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg