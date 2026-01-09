Spiralslangsatsen innehåller allt du kan behöva vid vanlig bevattning i små trädgårdar, på altaner och balkonger eller på campingplatser. De dagar då du varit tvungen att ödsla tid och energi på att kånka runt på vattenkannor eller dra på slangar är nu ett minne blott. Kärchers spiralslangsats är en lätthanterlig lösning som alltid finns nära till hands för alla typer av bevattningsuppgifter som måste utföras. Utrustningens specifikationer: 10 m ftalatfri, UV-beständig spiralslang, flerfunktionellt spolhandtag, en spiralslangkoppling med böjskydd, en spiralslangkoppling med böjskydd och Aqua Stop, krananslutning G3/4. Tack vare det flerfunktionella spolhandtaget som ingår kan även grov smuts avlägsnas utan större ansträngning från trädgårdsredskap och liknande föremål. Spiralslangen dras tillbaka till sin kompakta storlek efter varje användningstillfälle.