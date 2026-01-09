Spiralslang, startsats
10 m spiralslang, flerfunktionellt spolhandtag, slangkoppling med böjskydd, slangkoppling med böjskydd och Aqua Stop, koppling G3/4.
Spiralslangsatsen innehåller allt du kan behöva vid vanlig bevattning i små trädgårdar, på altaner och balkonger eller på campingplatser. De dagar då du varit tvungen att ödsla tid och energi på att kånka runt på vattenkannor eller dra på slangar är nu ett minne blott. Kärchers spiralslangsats är en lätthanterlig lösning som alltid finns nära till hands för alla typer av bevattningsuppgifter som måste utföras. Utrustningens specifikationer: 10 m ftalatfri, UV-beständig spiralslang, flerfunktionellt spolhandtag, en spiralslangkoppling med böjskydd, en spiralslangkoppling med böjskydd och Aqua Stop, krananslutning G3/4. Tack vare det flerfunktionella spolhandtaget som ingår kan även grov smuts avlägsnas utan större ansträngning från trädgårdsredskap och liknande föremål. Spiralslangen dras tillbaka till sin kompakta storlek efter varje användningstillfälle.
Egenskaper och fördelar
Slangen återgår alltid till sitt ursprungsläge efter användning
- Ordnad förvaring för en prydlig trädgård
UV- och böjbeständig spiralslang (10 m)
- Inga hälsorisker
Multifunktionellt spolhandtag
1 x slangkoppling
1 x slangkoppling med vattenstopp
Krananslutning G3/4
Ingen omständlig utrullning och upplindning av slangen, inget kånkande på tunga vattenkannor
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 95 x 95
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
Spiralslang, startsats Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.