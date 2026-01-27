Enkel och kompakt att använda med smidig design: med den väggmonterade slanghängaren kan din trädgårdsslang nu förvaras på väggen för att spara utrymme. Den har även fack för munstycken och spolrör. Efter användning kan du enkelt placera trädgårdsslangen på slanghängaren. Tack vare de högkvalitativa materialen är den väggmonterade slanghängaren särskilt slitstark och hållbar, samt UV- och frostbeständig. Kärcher lämnar också 5 års tillverkargaranti på produkten.