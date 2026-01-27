Slanghängare
Den väggmonterade slanghängaren ger platsbesparande slangförvaring, har fack för munstycken och spolrör och är lämplig för alla vanliga trädgårdsslangar.
Enkel och kompakt att använda med smidig design: med den väggmonterade slanghängaren kan din trädgårdsslang nu förvaras på väggen för att spara utrymme. Den har även fack för munstycken och spolrör. Efter användning kan du enkelt placera trädgårdsslangen på slanghängaren. Tack vare de högkvalitativa materialen är den väggmonterade slanghängaren särskilt slitstark och hållbar, samt UV- och frostbeständig. Kärcher lämnar också 5 års tillverkargaranti på produkten.
Egenskaper och fördelar
Praktisk och platsbesparande slangförvaring
Munstyckshållare
Fem års tillverkargaranti
UV- och frostbeständig
Specifikationer
Tekniska data
|Slangkapacitet (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|286 x 144 x 240
Standardutrustning
- Munstyckshållare
- Väggkonsol inkl. skruvar och pluggar
Användningsområden
- Bevattning av trädgården