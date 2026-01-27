Enkel och kompakt att använda med smidig design: med den väggmonterade slanghängaren kan din trädgårdsslang nu förvaras på väggen för att spara utrymme. Hållaren har fack för munstycken och spolrör. Dessutom kan ytterligare bevattningstillbehör eller trädgårdshandskar enkelt förvaras i förvaringsfacket och alltid vara nära till hands. Efter användning kan du enkelt placera trädgårdsslangen på slanghängaren. Tack vare de högkvalitativa materialen är den väggmonterade slanghängaren särskilt slitstark och hållbar, samt UV- och frostbeständig. Kärcher lämnar också 5 års tillverkargaranti på produkten.