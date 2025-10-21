Slangkopplingar och krananslutningar

Slangkopplingar och krananslutningar – flexibla för alla behov. Kärcher har ett omfångsrikt program av bevattningsutrustning som tilltalar alla trädgårdsentusiaster. Oavsett slangdiameter - 1/2", 5/8" eller 3/4" så passar alltid Kärchers slangkopplingar perfekt - garanterat. Slangkopplingarna finns både med och utan vattenstopp. Slangkopplingarna Premium har ett fäste i aluminium och ett gummigrepp för en enkel hantering. Alla Kärchers krananslutningar är naturligtvis kompatibla med de vanligaste klicksystemen på marknaden.