Slangkoppling i mässing 1/2" och 5/8"

Högkvalitativ slangkoppling i mässing. Gummering för enkel hantering och förbättrad säkerhet. Robust snabbkoppling i mässing. Passar 1/2"- och 5/8"-slangar.

Mässingskoppling av hög kvalitet för 1/2" och 5/8" slangar. Glidsäkert gummigrepp för enkel hantering och anslutning. En ny serie mässingskopplingar av hög kvalitet för alla tryck från Kärcher för semiprofessionell användning i trädgården. Denna robusta koppling av hög kvalitet är extremt hållbar och lämplig för krävande användning. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!

Egenskaper och fördelar
Högkvalitativ slangkoppling i mässing
  • Robust och slitstark
Gummering för enkel hantering
  • För enkel hantering och bättre koppling
Passar för 1/2'' och 5/8'' slangar
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1/2″ / 5/8″
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 48 x 36 x 36
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av stora trädgårdar
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
