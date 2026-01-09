Slangkoppling i mässing 1/2" och 5/8"
Högkvalitativ slangkoppling i mässing. Gummering för enkel hantering och förbättrad säkerhet. Robust snabbkoppling i mässing. Passar 1/2"- och 5/8"-slangar.
Mässingskoppling av hög kvalitet för 1/2" och 5/8" slangar. Glidsäkert gummigrepp för enkel hantering och anslutning. En ny serie mässingskopplingar av hög kvalitet för alla tryck från Kärcher för semiprofessionell användning i trädgården. Denna robusta koppling av hög kvalitet är extremt hållbar och lämplig för krävande användning. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativ slangkoppling i mässing
- Robust och slitstark
Gummering för enkel hantering
- För enkel hantering och bättre koppling
Passar för 1/2'' och 5/8'' slangar
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|48 x 36 x 36
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg