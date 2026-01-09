Slangkoppling i mässing, 1/2" och 5/8" med Aqua Stop
Högkvalitativ slangkoppling i mässing som passar för 1/2"- och 5/8"-slangar. Mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Aqua Stop för att förhindra stänk vid urkoppling. En robust koppling som klarar frekevnt användning. Att vattna med Kärcher är ett smart sätt att vattna!
Högkvalitativ slangkoppling i mässing för 1/2"- och 5/8"-slangar. Gummering för enkel hantering och förbättrad säkerhet. Aqua Stop får ej användas vid anslutning av högtryckstvätt. Det kan skada motorn.
Egenskaper och fördelar
Koppla från utan stänk tack vare Aqua Stop
- För säkert avlägsnande av tillbehör från slangen utan stänk.
Högkvalitativ slangkoppling i mässing
- Robust och slitstark
Gummering för enkel hantering
- För enkel hantering och bättre koppling
Passar för 1/2'' och 5/8'' slangar
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|48 x 33 x 33
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg