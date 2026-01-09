Slangkoppling i mässing, 1/2" och 5/8" med Aqua Stop

Högkvalitativ slangkoppling i mässing som passar för 1/2"- och 5/8"-slangar. Mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Aqua Stop för att förhindra stänk vid urkoppling. En robust koppling som klarar frekevnt användning. Att vattna med Kärcher är ett smart sätt att vattna!