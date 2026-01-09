Intakta krankopplingar, slangkopplingar och slangar utgör grunden för effektiv bevattning. Det är därför som Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling, styrning samt reparation av bevattningssystem. Till exempel Kärchers reglerventil som är ideallösningen för att styra vattenflödet från 0 till max. Den har ergonomisk utformning för enkel hantering. Reglerventilen kan användas för att koppla in slangen eller vattenspridaren eller, med tvåvägskopplingen, för att koppla in två slangar. Kärchers reglerventil är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem och alla vanliga diametrar för slangar.