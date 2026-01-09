Slangkoppling med mängdreglering
Universal slangkoppling som kontrollerar vattenflödet. 2-vägskoppling.
Intakta krankopplingar, slangkopplingar och slangar utgör grunden för effektiv bevattning. Det är därför som Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling, styrning samt reparation av bevattningssystem. Till exempel Kärchers reglerventil som är ideallösningen för att styra vattenflödet från 0 till max. Den har ergonomisk utformning för enkel hantering. Reglerventilen kan användas för att koppla in slangen eller vattenspridaren eller, med tvåvägskopplingen, för att koppla in två slangar. Kärchers reglerventil är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem och alla vanliga diametrar för slangar.
Egenskaper och fördelar
Kan användas överallt
- För alla vanliga trädgårdsslangar
Inklusive tvåvägskoppling
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|105 x 32 x 32
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg