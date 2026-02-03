En kraftfull vardagshjälpreda: den batteridrivna handdammsugaren CVH 3 Plus avlägsnar effektivt alla typer av smuts, som hår, smulor och damm, utan att lämna spår. Dessutom säkerställer det tvättbara tvåstegsfiltersystemet, bestående av ett fint stålnät för grov smuts och hår samt ett efterföljande HEPA-filter (EN 1822:1998), att utblåsluften är extra ren. Fler fördelar: hög sugkraft och längre livslängd tack vare den tystgående BLDC-motorn, den kompakta och lätta designen, dess två olika sugnivåer med en batteritid på upp till 20 minuter, samt en bekväm laddstation inklusive tillbehörsförvaring.