Batteridriven handhållen dammsugare CVH 3 Plus
Kraftfull och redo att användas överallt, när som helst: med den kompakta handdammsugaren CVH 3 Plus kan du säga hejdå till smuts i vardagsrummet, sovrummet, köket eller bilen.
En kraftfull vardagshjälpreda: den batteridrivna handdammsugaren CVH 3 Plus avlägsnar effektivt alla typer av smuts, som hår, smulor och damm, utan att lämna spår. Dessutom säkerställer det tvättbara tvåstegsfiltersystemet, bestående av ett fint stålnät för grov smuts och hår samt ett efterföljande HEPA-filter (EN 1822:1998), att utblåsluften är extra ren. Fler fördelar: hög sugkraft och längre livslängd tack vare den tystgående BLDC-motorn, den kompakta och lätta designen, dess två olika sugnivåer med en batteritid på upp till 20 minuter, samt en bekväm laddstation inklusive tillbehörsförvaring.
Egenskaper och fördelar
Hög rengöringsprestanda tack vare BLDC-motornHög sugkraft för alla typer av mindre rengöringsuppgifter tack vare BLDC-motorn.
Välj mellan två olika lägenMinimiläge för lång drifttid (max 20 min), maxläge för hög sugkraft.
Laddstation med tillbehörsförvaringBekväm laddning och enkel att förvara på laddstationen.
Lätt och kompakt
- Utför enkelt mindre vardagliga rengöringsuppgifter.
Redo att användas direkt
- Kan användas när som helst och var som helst tack vare den kompakta designen och enkel användning av tillbehör.
Tvåstegsfiltersystem
- Idealisk kombination av fint stålnät för grov smuts och hår, samt HEPA-filter (EN 1822:1998).
Tvättbart filter och dammbehållare
- Lätt att rengöra under rinnande vatten och kan återanvändas.
Praktiska tillbehör
- Lämplig för ömtåliga ytor och svåråtkomliga områden.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Behållare (l)
|0,15
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|< 78
|Nominell ineffekt / Ampere (W)
|70
|Drifttid i minimiläget (min)
|20
|Drifttid i maxläget (min)
|10
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterispänning (V)
|7,2
|Spänning (V)
|7,2
|Batterikapacitet (Ah)
|2
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (h)
|4
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Följande ingår
- Laddare: 5 V / 2 A laddstation + adapter (1 av varje)
- 2-i-1 fogmunstycke
- HEPA-filter typ: HEPA-filter (EN 1822:1998)
- Parkeringsstation med laddenhet
Standardutrustning
- Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
Videos
Användningsområden
- Möbler
- Fordonsinteriör
Tillbehör
CVH 3 Plus Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.