Batteridriven handhållen dammsugare CVH Anniversary Edition

Den limiterade utgåvan av handdammsugaren CVH Anniversary Edition, med specialtillbehör för att fira Kärcher 90-årsjubileum, erbjuder kraftfull rengöring och är redo att användas överallt.

För att fira vårt 90-årsjubileum lanserar vi CVH Anniversary Edition – en limiterad specialutgåva som presenteras i en unik färgvariant komplett med särskilda tillbehör. Denna batteridrivna handdammsugare är framtagen för att effektivt fånga upp all typer av smuts – vare sig det är hår, smulor eller damm – och lämnar inga spår efter sig, oavsett underlag eller utrymme, även när du behöver komma åt i trånga skrymslen. Dessutom är den utrustad med ett tvättbart tvåstegsfiltersystem som säkerställer att utblåsluften blir extra ren. Systemet består av ett fint stålnät som effektivt fångar upp grövre smuts och hår, följt av ett efterföljande HEPA-filter (EN 1822:1998). Fler fördelar med denna jubileumsutgåva inkluderar en imponerande hög sugkraft och en längre livslängd, allt tack vare den tystgående BLDC-motorn. Dessutom har enheten en kompakt och lätt design, och erbjuder två sugnivåer som ger dig en batteritid på upp till 20 minuter. Tack vare den smidiga laddningsmöjligheten via USB-C är dammsugaren särskilt praktisk att ha med i bilen eller när du är ute med husvagnen/campingen. För att underlätta förvaring och transport kan hela kitet enkelt packas ner i den medföljande tygpåsen.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven handhållen dammsugare CVH Anniversary Edition: Hög rengöringsprestanda tack vare BLDC-motorn
Hög rengöringsprestanda tack vare BLDC-motorn
Hög sugkraft för alla typer av mindre rengöringsuppgifter tack vare BLDC-motorn.
Batteridriven handhållen dammsugare CVH Anniversary Edition: Välj mellan två olika lägen
Välj mellan två olika lägen
Minimiläge för lång drifttid (max 20 min), maxläge för hög sugkraft.
Batteridriven handhållen dammsugare CVH Anniversary Edition: Bekväm laddning
Bekväm laddning
USB typ C-laddningsuttaget på enheten möjliggör flexibel laddning även när du är på språng, t.ex. i bilen eller med en powerbank.
Lätt och kompakt
  • Utför enkelt mindre vardagliga rengöringsuppgifter.
Redo att användas direkt
  • Kan användas när som helst och var som helst tack vare den kompakta designen och enkel användning av tillbehör.
Tvåstegsfiltersystem
  • Idealisk kombination av fint stålnät för grov smuts och hår, samt HEPA-filter (EN 1822:1998).
Tvättbart filter och dammbehållare
  • Lätt att rengöra under rinnande vatten och kan återanvändas.
Praktiska tillbehör
  • Lämplig för ömtåliga ytor och svåråtkomliga områden.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Behållare (l) 0,15
Ljudeffektnivå (dB(A)) 78
Nominell ineffekt / Ampere (W) Max. 100
Drifttid i minimiläget (min) 20
Drifttid i maxläget (min) 9
Batterityp Lithium-ion batteri
Batterispänning (V) 7,2
Spänning (V) 7,2
Batterikapacitet (Ah) 2,5
Laddningstid för batteriet med standardladdare (h) 4
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Färg Svart
Vikt utan tillbehör (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 76 x 76

Följande ingår

  • Laddare: 5 V / 2 A laddstation + adapter (1 av varje)
  • 2-i-1 fogmunstycke
  • HEPA-filter typ: HEPA-filter (EN 1822:1998)

Standardutrustning

  • Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
Batteridriven handhållen dammsugare CVH Anniversary Edition
Batteridriven handhållen dammsugare CVH Anniversary Edition
Batteridriven handhållen dammsugare CVH Anniversary Edition
Användningsområden
  • Husdjurskorgar- och bäddar
  • Idealisk för dammsugning av ytor som bokhyllor, soffor, bord, etc.
  • Klädsel/stoppning
Tillbehör
CVH Anniversary Edition Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.