Batteridriven handhållen dammsugare CVH Anniversary Edition
Den limiterade utgåvan av handdammsugaren CVH Anniversary Edition, med specialtillbehör för att fira Kärcher 90-årsjubileum, erbjuder kraftfull rengöring och är redo att användas överallt.
För att fira vårt 90-årsjubileum lanserar vi CVH Anniversary Edition – en limiterad specialutgåva som presenteras i en unik färgvariant komplett med särskilda tillbehör. Denna batteridrivna handdammsugare är framtagen för att effektivt fånga upp all typer av smuts – vare sig det är hår, smulor eller damm – och lämnar inga spår efter sig, oavsett underlag eller utrymme, även när du behöver komma åt i trånga skrymslen. Dessutom är den utrustad med ett tvättbart tvåstegsfiltersystem som säkerställer att utblåsluften blir extra ren. Systemet består av ett fint stålnät som effektivt fångar upp grövre smuts och hår, följt av ett efterföljande HEPA-filter (EN 1822:1998). Fler fördelar med denna jubileumsutgåva inkluderar en imponerande hög sugkraft och en längre livslängd, allt tack vare den tystgående BLDC-motorn. Dessutom har enheten en kompakt och lätt design, och erbjuder två sugnivåer som ger dig en batteritid på upp till 20 minuter. Tack vare den smidiga laddningsmöjligheten via USB-C är dammsugaren särskilt praktisk att ha med i bilen eller när du är ute med husvagnen/campingen. För att underlätta förvaring och transport kan hela kitet enkelt packas ner i den medföljande tygpåsen.
Egenskaper och fördelar
Hög rengöringsprestanda tack vare BLDC-motornHög sugkraft för alla typer av mindre rengöringsuppgifter tack vare BLDC-motorn.
Välj mellan två olika lägenMinimiläge för lång drifttid (max 20 min), maxläge för hög sugkraft.
Bekväm laddningUSB typ C-laddningsuttaget på enheten möjliggör flexibel laddning även när du är på språng, t.ex. i bilen eller med en powerbank.
Lätt och kompakt
- Utför enkelt mindre vardagliga rengöringsuppgifter.
Redo att användas direkt
- Kan användas när som helst och var som helst tack vare den kompakta designen och enkel användning av tillbehör.
Tvåstegsfiltersystem
- Idealisk kombination av fint stålnät för grov smuts och hår, samt HEPA-filter (EN 1822:1998).
Tvättbart filter och dammbehållare
- Lätt att rengöra under rinnande vatten och kan återanvändas.
Praktiska tillbehör
- Lämplig för ömtåliga ytor och svåråtkomliga områden.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Behållare (l)
|0,15
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|78
|Nominell ineffekt / Ampere (W)
|Max. 100
|Drifttid i minimiläget (min)
|20
|Drifttid i maxläget (min)
|9
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterispänning (V)
|7,2
|Spänning (V)
|7,2
|Batterikapacitet (Ah)
|2,5
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (h)
|4
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 76 x 76
Följande ingår
- Laddare: 5 V / 2 A laddstation + adapter (1 av varje)
- 2-i-1 fogmunstycke
- HEPA-filter typ: HEPA-filter (EN 1822:1998)
Standardutrustning
- Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
Användningsområden
- Husdjurskorgar- och bäddar
- Idealisk för dammsugning av ytor som bokhyllor, soffor, bord, etc.
- Klädsel/stoppning
Tillbehör
