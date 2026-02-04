För att fira vårt 90-årsjubileum lanserar vi CVH Anniversary Edition – en limiterad specialutgåva som presenteras i en unik färgvariant komplett med särskilda tillbehör. Denna batteridrivna handdammsugare är framtagen för att effektivt fånga upp all typer av smuts – vare sig det är hår, smulor eller damm – och lämnar inga spår efter sig, oavsett underlag eller utrymme, även när du behöver komma åt i trånga skrymslen. Dessutom är den utrustad med ett tvättbart tvåstegsfiltersystem som säkerställer att utblåsluften blir extra ren. Systemet består av ett fint stålnät som effektivt fångar upp grövre smuts och hår, följt av ett efterföljande HEPA-filter (EN 1822:1998). Fler fördelar med denna jubileumsutgåva inkluderar en imponerande hög sugkraft och en längre livslängd, allt tack vare den tystgående BLDC-motorn. Dessutom har enheten en kompakt och lätt design, och erbjuder två sugnivåer som ger dig en batteritid på upp till 20 minuter. Tack vare den smidiga laddningsmöjligheten via USB-C är dammsugaren särskilt praktisk att ha med i bilen eller när du är ute med husvagnen/campingen. För att underlätta förvaring och transport kan hela kitet enkelt packas ner i den medföljande tygpåsen.