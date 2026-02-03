Dammsugare med vattenfilter DS 6

Dammsugare med innovativ vattenfilterteknik som avger frisk frånluft renad till 99,5 %. En stor fördel för fler än bara allergiker.

Med dammsugaren DS 6 med vattenfilter får man både grundligt rengjorda golv och frisk frånluft som har renats till 99,5 %. Och en betydligt trevligare inomhusmiljö. Till skillnad från traditionella dammsugare med filterpåse förlitar sig den nyligen utvecklade dammsugaren DS 6 med vattenfilter på den naturliga kraft som utgörs av vatten som virvlar runt med hög hastighet i filtret. Den insugna smutsen leds genom det virvlande vattnet, filtreras på ett pålitligt sätt från luften och binds i vattnet. Resultatet: exceptionellt frisk och ren frånluft.

Egenskaper och fördelar
Dammsugare med vattenfilter DS 6: Flerstegs filtersystem, bestående av ett innovativt vattenfilter, tvättbart mellanfilter, och ett HEPA-filter 13 (EN1822:1998)
Flerstegs filtersystem, bestående av ett innovativt vattenfilter, tvättbart mellanfilter, och ett HEPA-filter 13 (EN1822:1998)
Filtrerar bort 99,95% av dammpartiklarna ifrån luften. Resultatet är ren och frisk luft samt en behaglig inomhusmiljö. Lämplig för allergiker.
Dammsugare med vattenfilter DS 6: Avtagbart vattenfilter
Avtagbart vattenfilter
Lätt att fylla och rengöra.
Dammsugare med vattenfilter DS 6: Praktisk parkeringsposition
Praktisk parkeringsposition
Snabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott. Platsbesparande förvaring.
Energieffektiv motor
  • Dammsuger lika effektivt som en dammsugare på 1400 Watt
  • Låg energiförbrukning.
Automatisk kabelupprullning
  • Tryck bara på knappen så rullas sladden snabbt och lätt in.
Tillbehörsförvaring på enheten
  • Alla tillbehör kan snyggt och prydligt förvaras i det medföljande tillbehörsfacket.
Specifikationer

Tekniska data

Anslutningseffekt (W) 650
Vattenfilter (l) 2
Arbetsradie (m) 10,2
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Färg Vit
Vikt utan tillbehör (kg) 7,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,8
Mått (L × B × H) (mm) 532 x 289 x 344

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2.1 m
  • Omkopplingsbart sugmunstycke
  • Fogmunstycke
  • Möbelmunstycke
  • HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
  • Skumdämpare
  • Skyddsfilter för motor

Standardutrustning

  • Praktisk parkeringsposition
  • Tillbehörsförvaring på enheten
Dammsugare med vattenfilter DS 6
Dammsugare med vattenfilter DS 6
Dammsugare med vattenfilter DS 6
Användningsområden
  • Hårda golv
  • Mattor
  • Textilytor
  • Korridorer
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
Tillbehör
Rengöringsmedel
DS 6 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.