Dammsugare med vattenfilter DS 6
Dammsugare med innovativ vattenfilterteknik som avger frisk frånluft renad till 99,5 %. En stor fördel för fler än bara allergiker.
Med dammsugaren DS 6 med vattenfilter får man både grundligt rengjorda golv och frisk frånluft som har renats till 99,5 %. Och en betydligt trevligare inomhusmiljö. Till skillnad från traditionella dammsugare med filterpåse förlitar sig den nyligen utvecklade dammsugaren DS 6 med vattenfilter på den naturliga kraft som utgörs av vatten som virvlar runt med hög hastighet i filtret. Den insugna smutsen leds genom det virvlande vattnet, filtreras på ett pålitligt sätt från luften och binds i vattnet. Resultatet: exceptionellt frisk och ren frånluft.
Egenskaper och fördelar
Flerstegs filtersystem, bestående av ett innovativt vattenfilter, tvättbart mellanfilter, och ett HEPA-filter 13 (EN1822:1998)Filtrerar bort 99,95% av dammpartiklarna ifrån luften. Resultatet är ren och frisk luft samt en behaglig inomhusmiljö. Lämplig för allergiker.
Avtagbart vattenfilterLätt att fylla och rengöra.
Praktisk parkeringspositionSnabb och enkel parkering av sugrör och golvmunstycke vid avbrott. Platsbesparande förvaring.
Energieffektiv motor
- Dammsuger lika effektivt som en dammsugare på 1400 Watt
- Låg energiförbrukning.
Automatisk kabelupprullning
- Tryck bara på knappen så rullas sladden snabbt och lätt in.
Tillbehörsförvaring på enheten
- Alla tillbehör kan snyggt och prydligt förvaras i det medföljande tillbehörsfacket.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningseffekt (W)
|650
|Vattenfilter (l)
|2
|Arbetsradie (m)
|10,2
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|532 x 289 x 344
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.1 m
- Omkopplingsbart sugmunstycke
- Fogmunstycke
- Möbelmunstycke
- HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
- Skumdämpare
- Skyddsfilter för motor
Standardutrustning
- Praktisk parkeringsposition
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Mattor
- Textilytor
- Korridorer
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
Tillbehör
DS 6 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.