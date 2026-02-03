Med dammsugaren DS 6 med vattenfilter får man både grundligt rengjorda golv och frisk frånluft som har renats till 99,5 %. Och en betydligt trevligare inomhusmiljö. Till skillnad från traditionella dammsugare med filterpåse förlitar sig den nyligen utvecklade dammsugaren DS 6 med vattenfilter på den naturliga kraft som utgörs av vatten som virvlar runt med hög hastighet i filtret. Den insugna smutsen leds genom det virvlande vattnet, filtreras på ett pålitligt sätt från luften och binds i vattnet. Resultatet: exceptionellt frisk och ren frånluft.