VC 2 Premium passar särskilt bra att använda i lägenheter och mindre hus. Den är idealisk för grundlig rengöring av hårda golv och mattor, och fogmunstycket och möbelborsten gör det möjligt att rengöra i smala springor och på ömtåliga ytor. Det är enkelt att avlägsna den fyllda påsen utan att komma i kontakt med någon smuts. En annan fördel med VC 2 Premium är HEPA-hygienfiltret som på ett pålitligt sätt filtrerar de minsta smutspartiklarna som pollen och andra allergiframkallande partiklar. Det integrerade tillbehörsfacket, effektregleringen på maskinen och den praktiska parkeringspositionen gör denna dammsugare ännu smidigare att använda.