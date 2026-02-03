Med den kompakta och påslösa dammsugaren VC 3 med multi-cyklonteknik kan du dammsuga utan filterpåse. Detta besparar dig att behöva byta och köpa nya dyra filterpåsar. Du behöver bara kasta ett öga på den transparenta sopbehållaren för att se om den behöver tömmas. Dessutom ger det påslösa systemet inte heller upphov till dålig lukt, vilket uppskattas av fler än bara allergiker. Tack vare sin kompakta storlek lämpar sig VC 3 perfekt för många olika användningsområden i lägenheter och mindre hus. Fogmunstycket och möbelborsten gör det möjligt att rengöra grundligt såväl smala springor och ömtåliga ytor som hårda golv och mattor. Ett par andra utrustningsfunktioner på dammsugaren är HEPA-hygienfiltret, som på ett pålitligt sätt filtrerar de minsta smutspartiklarna som pollen och andra allergiframkallande partiklar, och den praktiska parkeringspositionen.