Dammsugare VC 3

Dammsugaren VC 3 med multi-cyklonteknik, transparent och tvättbar sopbehållare som gör att du varken behöver byta eller köpa nya filterpåsar.

Med den kompakta och påslösa dammsugaren VC 3 med multi-cyklonteknik kan du dammsuga utan filterpåse. Detta besparar dig att behöva byta och köpa nya dyra filterpåsar. Du behöver bara kasta ett öga på den transparenta sopbehållaren för att se om den behöver tömmas. Dessutom ger det påslösa systemet inte heller upphov till dålig lukt, vilket uppskattas av fler än bara allergiker. Tack vare sin kompakta storlek lämpar sig VC 3 perfekt för många olika användningsområden i lägenheter och mindre hus. Fogmunstycket och möbelborsten gör det möjligt att rengöra grundligt såväl smala springor och ömtåliga ytor som hårda golv och mattor. Ett par andra utrustningsfunktioner på dammsugaren är HEPA-hygienfiltret, som på ett pålitligt sätt filtrerar de minsta smutspartiklarna som pollen och andra allergiframkallande partiklar, och den praktiska parkeringspositionen.

Egenskaper och fördelar
Dammsugare VC 3: Multi-cyklonteknik
Multi-cyklonteknik
Undanröjer behovet att regelbundet byta ut och köpa nya dyra filterpåsar. Sopbehållaren kan enkelt rengöras med vatten.
Dammsugare VC 3: HEPA 13-Filter
HEPA 13-Filter
Filtrerar på ett pålitligt sätt de minsta smutspartiklarna, t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar. Ren frånluft för hälsosam livsmiljö.
Dammsugare VC 3: Avtagbart golvmunstycke
Avtagbart golvmunstycke
Möjlighet att ansluta ytterligare tillbehör för idealisk rengöring av hemmets alla ytor.
Parkeringsläge
  • Snabb och säker parkering av enheten vid paus i arbetet.
Specifikationer

Tekniska data

Anslutningseffekt (W) 700
Behållarvolym (l) 0,9
Ljudeffektnivå (dB(A)) 76
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Vikt utan tillbehör (kg) 4,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 7,4
Mått (L × B × H) (mm) 388 x 269 x 334

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 1.5 m
  • Typ av sugslang: med böjt handtag
  • Teleskopiskt sugrör, material: Metall
  • HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
  • Golvmunstycke
  • Fogmunstycke
  • Möbelborste

Standardutrustning

  • Omkopplingsbart sugmunstycke
  • Praktisk parkeringsposition
  • Automatisk kabelupprullning
Videos
Användningsområden
  • Hårda golv
  • Mattor
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Ömtåliga ytor
Tillbehör
VC 3 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.