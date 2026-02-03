Dammsugare VC 3
Dammsugaren VC 3 med multi-cyklonteknik, transparent och tvättbar sopbehållare som gör att du varken behöver byta eller köpa nya filterpåsar.
Med den kompakta och påslösa dammsugaren VC 3 med multi-cyklonteknik kan du dammsuga utan filterpåse. Detta besparar dig att behöva byta och köpa nya dyra filterpåsar. Du behöver bara kasta ett öga på den transparenta sopbehållaren för att se om den behöver tömmas. Dessutom ger det påslösa systemet inte heller upphov till dålig lukt, vilket uppskattas av fler än bara allergiker. Tack vare sin kompakta storlek lämpar sig VC 3 perfekt för många olika användningsområden i lägenheter och mindre hus. Fogmunstycket och möbelborsten gör det möjligt att rengöra grundligt såväl smala springor och ömtåliga ytor som hårda golv och mattor. Ett par andra utrustningsfunktioner på dammsugaren är HEPA-hygienfiltret, som på ett pålitligt sätt filtrerar de minsta smutspartiklarna som pollen och andra allergiframkallande partiklar, och den praktiska parkeringspositionen.
Egenskaper och fördelar
Multi-cyklonteknikUndanröjer behovet att regelbundet byta ut och köpa nya dyra filterpåsar. Sopbehållaren kan enkelt rengöras med vatten.
HEPA 13-FilterFiltrerar på ett pålitligt sätt de minsta smutspartiklarna, t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar. Ren frånluft för hälsosam livsmiljö.
Avtagbart golvmunstyckeMöjlighet att ansluta ytterligare tillbehör för idealisk rengöring av hemmets alla ytor.
Parkeringsläge
- Snabb och säker parkering av enheten vid paus i arbetet.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningseffekt (W)
|700
|Behållarvolym (l)
|0,9
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|76
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.5 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Teleskopiskt sugrör, material: Metall
- HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
- Golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Möbelborste
Standardutrustning
- Omkopplingsbart sugmunstycke
- Praktisk parkeringsposition
- Automatisk kabelupprullning
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Mattor
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Ömtåliga ytor
Tillbehör
