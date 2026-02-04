Dammsugare VC 3 Premium
Dammsugaren VC 3 Premium med multi-cyklonteknik och transparent, tvättbar sopbehållare gör att du varken behöver byta eller köpa nya filterpåsar.
Designad för att passa dig med lägenhet eller ett mindre hus. Med den kompakta och påslösa dammsugaren VC 3 med multi-cyklonteknik kan du dammsuga utan filterpåse. Detta besparar dig att behöva byta och köpa nya dyra filterpåsar. Dessutom ger det påslösa systemet inte heller upphov till dålig lukt, vilket uppskattas av fler än bara allergiker. Dessutom är den utrustad med ett parkettmunstycke, som rengör inte bara golv och mattor effektivt, utan rengör även i smala springor och på känsliga ytor noggrant tack vare fogmunstycket och möbelborsten. Ett par andra utrustningsfunktioner på dammsugaren är HEPA-hygienfiltret, som på ett pålitligt sätt filtrerar de minsta smutspartiklarna som pollen och andra allergiframkallande partiklar, och den praktiska parkeringspositionen.
Egenskaper och fördelar
Multi-cyklonteknikUndanröjer behovet att regelbundet byta ut och köpa nya dyra filterpåsar. Sopbehållaren kan enkelt rengöras med vatten.
HEPA 13-FilterFiltrerar på ett pålitligt sätt de minsta smutspartiklarna, t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar. Ren frånluft för hälsosam livsmiljö.
Avtagbart golvmunstyckeMöjlighet att ansluta ytterligare tillbehör för idealisk rengöring av hemmets alla ytor.
Parkeringsläge
- Snabb och säker parkering av enheten vid paus i arbetet.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningseffekt (W)
|700
|Arbetsradie (m)
|7,5
|Behållarvolym (l)
|0,9
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|76
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.5 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Teleskopiskt sugrör, material: Metall
- HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
- Golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Möbelborste
- Parkettmunstycke
Standardutrustning
- Praktisk parkeringsposition
- Automatisk kabelupprullning
Användningsområden
- Hårda golv
- Mattor
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Ömtåliga ytor
Tillbehör
VC 3 Premium Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.