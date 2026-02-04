Designad för att passa dig med lägenhet eller ett mindre hus. Med den kompakta och påslösa dammsugaren VC 3 med multi-cyklonteknik kan du dammsuga utan filterpåse. Detta besparar dig att behöva byta och köpa nya dyra filterpåsar. Dessutom ger det påslösa systemet inte heller upphov till dålig lukt, vilket uppskattas av fler än bara allergiker. Dessutom är den utrustad med ett parkettmunstycke, som rengör inte bara golv och mattor effektivt, utan rengör även i smala springor och på känsliga ytor noggrant tack vare fogmunstycket och möbelborsten. Ett par andra utrustningsfunktioner på dammsugaren är HEPA-hygienfiltret, som på ett pålitligt sätt filtrerar de minsta smutspartiklarna som pollen och andra allergiframkallande partiklar, och den praktiska parkeringspositionen.