Dammsugare VC 3 Premium

Dammsugaren VC 3 Premium med multi-cyklonteknik och transparent, tvättbar sopbehållare gör att du varken behöver byta eller köpa nya filterpåsar.

Designad för att passa dig med lägenhet eller ett mindre hus. Med den kompakta och påslösa dammsugaren VC 3 med multi-cyklonteknik kan du dammsuga utan filterpåse. Detta besparar dig att behöva byta och köpa nya dyra filterpåsar. Dessutom ger det påslösa systemet inte heller upphov till dålig lukt, vilket uppskattas av fler än bara allergiker. Dessutom är den utrustad med ett parkettmunstycke, som rengör inte bara golv och mattor effektivt, utan rengör även i smala springor och på känsliga ytor noggrant tack vare fogmunstycket och möbelborsten. Ett par andra utrustningsfunktioner på dammsugaren är HEPA-hygienfiltret, som på ett pålitligt sätt filtrerar de minsta smutspartiklarna som pollen och andra allergiframkallande partiklar, och den praktiska parkeringspositionen.

Egenskaper och fördelar
Dammsugare VC 3 Premium: Multi-cyklonteknik
Multi-cyklonteknik
Undanröjer behovet att regelbundet byta ut och köpa nya dyra filterpåsar. Sopbehållaren kan enkelt rengöras med vatten.
Dammsugare VC 3 Premium: HEPA 13-Filter
HEPA 13-Filter
Filtrerar på ett pålitligt sätt de minsta smutspartiklarna, t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar. Ren frånluft för hälsosam livsmiljö.
Dammsugare VC 3 Premium: Avtagbart golvmunstycke
Avtagbart golvmunstycke
Möjlighet att ansluta ytterligare tillbehör för idealisk rengöring av hemmets alla ytor.
Parkeringsläge
  • Snabb och säker parkering av enheten vid paus i arbetet.
Specifikationer

Tekniska data

Anslutningseffekt (W) 700
Arbetsradie (m) 7,5
Behållarvolym (l) 0,9
Ljudeffektnivå (dB(A)) 76
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Vikt utan tillbehör (kg) 4,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 8,4
Mått (L × B × H) (mm) 388 x 269 x 334

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 1.5 m
  • Typ av sugslang: med böjt handtag
  • Teleskopiskt sugrör, material: Metall
  • HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
  • Golvmunstycke
  • Fogmunstycke
  • Möbelborste
  • Parkettmunstycke

Standardutrustning

  • Praktisk parkeringsposition
  • Automatisk kabelupprullning
Användningsområden
  • Hårda golv
  • Mattor
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Ömtåliga ytor
Tillbehör
VC 3 Premium Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

