Maximal rörelsefrihet möter maximal komfort: Dammsugaren VC 4 med en drifttid på upp till 30 minuter gör att användaren slipper släpa runt på en otymplig dammsugare. Dess många intelligenta funktioner gör dammsugningen till ett rent nöje: 1-klickstömning av dammbehållare, boost-funktion, tyst drift, ergonomisk konstruktion och aktivt golvmunstycke för att säkerställa tillförlitlig smutsupptagning på hårda golv och mattor. Praktisk låsfunktion för Power-knappen så du slipper att hålla in startknappen medan du dammsuger. Den noggrant genomtänkta konstruktionen innebär också att du kan rengöra svåråtkomliga områden, som längs soffan eller under möbler.