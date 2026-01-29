Batteridriven dammsugare VC 4
Enkel dammsugning tack vare sin lättviktskonstruktion. Den batteridrivna dammsugaren VC 4 gör dammsugningen smidig i mindre hushåll.
Maximal rörelsefrihet möter maximal komfort: Dammsugaren VC 4 med en drifttid på upp till 30 minuter gör att användaren slipper släpa runt på en otymplig dammsugare. Dess många intelligenta funktioner gör dammsugningen till ett rent nöje: 1-klickstömning av dammbehållare, boost-funktion, tyst drift, ergonomisk konstruktion och aktivt golvmunstycke för att säkerställa tillförlitlig smutsupptagning på hårda golv och mattor. Praktisk låsfunktion för Power-knappen så du slipper att hålla in startknappen medan du dammsuger. Den noggrant genomtänkta konstruktionen innebär också att du kan rengöra svåråtkomliga områden, som längs soffan eller under möbler.
Egenskaper och fördelar
Finjusterad teknik
Tvåstegs effektreglering
Enkel att använda
Praktiskt utformat filtersystem
Aktivt golvmunstycke
Enkel förvaring av batteridriven dammsugare
Brett användningsområde
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|< 78
|Behållarkapacitet (ml)
|650
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Spänning (V)
|21,6
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|Normalt läge: / cirka 30 Boost-läge: / cirka 18
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|345
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Följande ingår
- Uppladdningsbart batteri: Batteri 21,6 V/2,5 Ah (1 enhet)
- Skumfilter
- Luftinloppsfilter: 1 Del(ar)
- Universellt golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Möbelmunstycke och mjuk dammborste (2-i-1)
- Sugrör: Plast
- Litet väggfäste
Standardutrustning
- Påslöst filtersystem
- Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
Videos
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Mattor
- Textilytor
- Trappor
Tillbehör
VC 4 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.