Batteridriven dammsugare VC 4

Enkel dammsugning tack vare sin lättviktskonstruktion. Den batteridrivna dammsugaren VC 4 gör dammsugningen smidig i mindre hushåll.

Maximal rörelsefrihet möter maximal komfort: Dammsugaren VC 4 med en drifttid på upp till 30 minuter gör att användaren slipper släpa runt på en otymplig dammsugare. Dess många intelligenta funktioner gör dammsugningen till ett rent nöje: 1-klickstömning av dammbehållare, boost-funktion, tyst drift, ergonomisk konstruktion och aktivt golvmunstycke för att säkerställa tillförlitlig smutsupptagning på hårda golv och mattor. Praktisk låsfunktion för Power-knappen så du slipper att hålla in startknappen medan du dammsuger. Den noggrant genomtänkta konstruktionen innebär också att du kan rengöra svåråtkomliga områden, som längs soffan eller under möbler.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven dammsugare VC 4: Finjusterad teknik
Finjusterad teknik
Batteridriven dammsugare VC 4: Tvåstegs effektreglering
Tvåstegs effektreglering
Batteridriven dammsugare VC 4: Enkel att använda
Enkel att använda
Praktiskt utformat filtersystem
Aktivt golvmunstycke
Enkel förvaring av batteridriven dammsugare
Brett användningsområde
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Ljudeffektnivå (dB(A)) < 78
Behållarkapacitet (ml) 650
Batterityp Lithium-ion batteri
Spänning (V) 21,6
Kapacitet (Ah) 2,5
Drifttid per batteriladdning (/min) Normalt läge: / cirka 30 Boost-läge: / cirka 18
Laddningstid för batteriet med standardladdare (min) 345
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Färg Vit
Vikt utan tillbehör (kg) 2,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,4
Mått (L × B × H) (mm) 230 x 236 x 1115

Följande ingår

  • Uppladdningsbart batteri: Batteri 21,6 V/2,5 Ah (1 enhet)
  • Skumfilter
  • Luftinloppsfilter: 1 Del(ar)
  • Universellt golvmunstycke
  • Fogmunstycke
  • Möbelmunstycke och mjuk dammborste (2-i-1)
  • Sugrör: Plast
  • Litet väggfäste

Standardutrustning

  • Påslöst filtersystem
  • Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
Batteridriven dammsugare VC 4
Batteridriven dammsugare VC 4
Batteridriven dammsugare VC 4
Batteridriven dammsugare VC 4
Batteridriven dammsugare VC 4
Videos
Användningsområden
  • Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
  • Mattor
  • Textilytor
  • Trappor
Tillbehör
VC 4 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.