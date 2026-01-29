Rengöring kan faktiskt vara så enkelt: Med dammsugaren VC 6 blir dammsugningen riktigt rolig. De många smarta funktionerna innefattar 1-klickstömning av dammbehållare, boost-funktion, ergonomisk konstruktion för rengöring på svåråtkomliga ställen samt LED-lampor på golvmunstycket, vilket gör att dammet blir mer synligt och säkerställer tillförlitlig smutsupptagning. Andra fördelar innefattar den låga ljudvolymen i drift, separat filterrengöringsverktyg och en lättavläst batteridisplay som visar batteristatus. Praktisk låsfunktion för Power-knappen så du slipper att hålla in startknappen medan du dammsuger. Tack vare väggkonsolen med inbyggd laddningsfunktion kan förvaring och laddning av dammsugaren inte bli enklare. Den kraftfulla och borstlösa 350 W motorn och 25,2 V batteriet gör det smidigt att dammsuga.