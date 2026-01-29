Batteridriven dammsugare VC 6
Enkel och tillförlitlig rengöring i större hushåll: Den batteridrivna dammsugaren VC 6 sticker ut från mängden tack vare sin låga vikt, sitt påslösa filtersystem och sin höga sugeffekt.
Rengöring kan faktiskt vara så enkelt: Med dammsugaren VC 6 blir dammsugningen riktigt rolig. De många smarta funktionerna innefattar 1-klickstömning av dammbehållare, boost-funktion, ergonomisk konstruktion för rengöring på svåråtkomliga ställen samt LED-lampor på golvmunstycket, vilket gör att dammet blir mer synligt och säkerställer tillförlitlig smutsupptagning. Andra fördelar innefattar den låga ljudvolymen i drift, separat filterrengöringsverktyg och en lättavläst batteridisplay som visar batteristatus. Praktisk låsfunktion för Power-knappen så du slipper att hålla in startknappen medan du dammsuger. Tack vare väggkonsolen med inbyggd laddningsfunktion kan förvaring och laddning av dammsugaren inte bli enklare. Den kraftfulla och borstlösa 350 W motorn och 25,2 V batteriet gör det smidigt att dammsuga.
Egenskaper och fördelar
Finjusterad teknik
Praktiskt utformat filtersystem
Aktivt golvmunstycke
Tvåstegs effektreglering
Väggfäste inklusive laddningsmöjlighet
Intuitiv feedback och laddningsdisplay
Enkel att använda
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|< 78
|Behållarkapacitet (ml)
|800
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Spänning (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|Normalt läge: / cirka 50 Boost-läge: / cirka 11
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|235
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Följande ingår
- Uppladdningsbart batteri: Batteri 25,2 V/2,5 Ah (1 enhet)
- HEPA-filter typ: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luftinloppsfilter: 1 Del(ar)
- Stort Universal golvmunstycke med LED-belysning
- Fogmunstycke
- Möbelmunstycke och mjuk dammborste (2-i-1)
- Sugrör: Metall
- Stort väggfäste med laddningsenhet
Standardutrustning
- Handtag med mjukt grepp
- Påslöst filtersystem
- Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Mattor
- Textilytor
- Trappor
Tillbehör
