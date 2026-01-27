Dammsugaren VC 7 gör dammsugningen till en rengöringsupplevelse tack vare den senaste tekniken, omfattande tillbehör och enkel användning. Den innovativa dammsensorn känner av smutsen och justerar sugeffekten därefter, vilket säkerställer effektiv användning av batteriets drifttid på upp till 60 minuter. Den kraftfulla och borstlösa motorn på 350 W och 25,2 V batteriet gör det smidigt att dammsuga. Boost-funktionen garanterar maximal sugkraft med en knapptryckning. Andra fördelar inkluderar 1-klickstömningen av dammbehållaren, den ergonomiska designen för rengöring av även svåråtkomliga områden och LED-lamporna på det aktiva golvmunstycket som gör dammet mer synligt. Rengöring av filtret kunde inte vara enklare tack vare det medföljande verktyget och utbytesfiltret. De olika munstyckena gör rengöringen av vilket utrymme som helst till ett rent nöje: Fogmunstycket eliminerar smuts från skrymslen och vrår, 2-i-1-munstycket är det perfekta tillbehöret för att rengöra möbler och klädsel, och den mjuka borsten är lämplig för rengöring av ömtåliga ytor. Andra praktiska funktioner inkluderar batteristatusindikatorn och väggfästet med laddningsfunktion.