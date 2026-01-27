Batteridriven dammsugare VC 7
Effektiv dammsugning tack vare sin maximala drifttid. Den batteridrivna dammsugaren VC 7 imponerar med sin låga vikt, sitt påslösa filtersystem och sin innovativa dammsensor.
Dammsugaren VC 7 gör dammsugningen till en rengöringsupplevelse tack vare den senaste tekniken, omfattande tillbehör och enkel användning. Den innovativa dammsensorn känner av smutsen och justerar sugeffekten därefter, vilket säkerställer effektiv användning av batteriets drifttid på upp till 60 minuter. Den kraftfulla och borstlösa motorn på 350 W och 25,2 V batteriet gör det smidigt att dammsuga. Boost-funktionen garanterar maximal sugkraft med en knapptryckning. Andra fördelar inkluderar 1-klickstömningen av dammbehållaren, den ergonomiska designen för rengöring av även svåråtkomliga områden och LED-lamporna på det aktiva golvmunstycket som gör dammet mer synligt. Rengöring av filtret kunde inte vara enklare tack vare det medföljande verktyget och utbytesfiltret. De olika munstyckena gör rengöringen av vilket utrymme som helst till ett rent nöje: Fogmunstycket eliminerar smuts från skrymslen och vrår, 2-i-1-munstycket är det perfekta tillbehöret för att rengöra möbler och klädsel, och den mjuka borsten är lämplig för rengöring av ömtåliga ytor. Andra praktiska funktioner inkluderar batteristatusindikatorn och väggfästet med laddningsfunktion.
Egenskaper och fördelar
Dammsensorteknik
Finjusterad teknik
Praktiskt utformat filtersystem
Aktivt golvmunstycke
Tvåstegs effektreglering
Väggfäste inklusive laddningsmöjlighet
Intuitiv feedback och laddningsdisplay
Enkel att använda
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|< 78
|Behållarkapacitet (ml)
|800
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Spänning (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|Normalt läge: / cirka 60 Boost-läge: / cirka 8
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|220
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Följande ingår
- Uppladdningsbart batteri: Batteri 25,2 V/2,5 Ah (1 enhet)
- HEPA-filter typ: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luftinloppsfilter: 2 Del(ar)
- Filterrengöringsverktyg
- Stort Universal golvmunstycke med LED-belysning
- Fogmunstycke
- Möbelmunstycke och mjuk dammborste (2-i-1)
- Mjuk borste
- Sugrör: Metall
- Stort väggfäste med laddningsenhet
Standardutrustning
- Handtag med mjukt grepp
- Påslöst filtersystem
- Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
- Dammsensor
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Mattor
- Textilytor
- Trappor
Tillbehör
VC 7 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.