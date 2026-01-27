Batteridriven dammsugare VC 7

Effektiv dammsugning tack vare sin maximala drifttid. Den batteridrivna dammsugaren VC 7 imponerar med sin låga vikt, sitt påslösa filtersystem och sin innovativa dammsensor.

Dammsugaren VC 7 gör dammsugningen till en rengöringsupplevelse tack vare den senaste tekniken, omfattande tillbehör och enkel användning. Den innovativa dammsensorn känner av smutsen och justerar sugeffekten därefter, vilket säkerställer effektiv användning av batteriets drifttid på upp till 60 minuter. Den kraftfulla och borstlösa motorn på 350 W och 25,2 V batteriet gör det smidigt att dammsuga. Boost-funktionen garanterar maximal sugkraft med en knapptryckning. Andra fördelar inkluderar 1-klickstömningen av dammbehållaren, den ergonomiska designen för rengöring av även svåråtkomliga områden och LED-lamporna på det aktiva golvmunstycket som gör dammet mer synligt. Rengöring av filtret kunde inte vara enklare tack vare det medföljande verktyget och utbytesfiltret. De olika munstyckena gör rengöringen av vilket utrymme som helst till ett rent nöje: Fogmunstycket eliminerar smuts från skrymslen och vrår, 2-i-1-munstycket är det perfekta tillbehöret för att rengöra möbler och klädsel, och den mjuka borsten är lämplig för rengöring av ömtåliga ytor. Andra praktiska funktioner inkluderar batteristatusindikatorn och väggfästet med laddningsfunktion.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven dammsugare VC 7: Dammsensorteknik
Dammsensorteknik
Batteridriven dammsugare VC 7: Finjusterad teknik
Finjusterad teknik
Batteridriven dammsugare VC 7: Praktiskt utformat filtersystem
Praktiskt utformat filtersystem
Aktivt golvmunstycke
Tvåstegs effektreglering
Väggfäste inklusive laddningsmöjlighet
Intuitiv feedback och laddningsdisplay
Enkel att använda
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Ljudeffektnivå (dB(A)) < 78
Behållarkapacitet (ml) 800
Batterityp Lithium-ion batteri
Spänning (V) 25,2
Kapacitet (Ah) 2,5
Drifttid per batteriladdning (/min) Normalt läge: / cirka 60 Boost-läge: / cirka 8
Laddningstid för batteriet med standardladdare (min) 220
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Färg Vit
Vikt utan tillbehör (kg) 2,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,4
Mått (L × B × H) (mm) 235 x 266 x 1130

Följande ingår

  • Uppladdningsbart batteri: Batteri 25,2 V/2,5 Ah (1 enhet)
  • HEPA-filter typ: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Luftinloppsfilter: 2 Del(ar)
  • Filterrengöringsverktyg
  • Stort Universal golvmunstycke med LED-belysning
  • Fogmunstycke
  • Möbelmunstycke och mjuk dammborste (2-i-1)
  • Mjuk borste
  • Sugrör: Metall
  • Stort väggfäste med laddningsenhet

Standardutrustning

  • Handtag med mjukt grepp
  • Påslöst filtersystem
  • Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
  • Dammsensor
Användningsområden
  • Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
  • Mattor
  • Textilytor
  • Trappor
Tillbehör
VC 7 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.