Endast våra mest innovativa och kraftfulla produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Detta gör att den nya dammsugraen VC 7 Signature Line utan tvekan är den bästa produkten inom sin kategori. Med egenskaper som dammsensor, aktivt golvmunstyce och effektreglering i två steg sätter den också nya standarder för rengöringsresultat och drifttid. Tack vare det extra batteriet är VC 7 Signature Line alltid redo att användas och snabbt hantera utmaningar i stora hushåll.