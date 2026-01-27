Batteridriven dammsugare VC 7 Signature Line
Dammsugaren VC 7 med innovativ dammsensor och ett extra batteri. Inklusive filterrengöringsverktyg, fogmunstycke, miniturbomunstycke, mjuk dammborste och väggkonsol med laddningsfunktion.
Endast våra mest innovativa och kraftfulla produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Detta gör att den nya dammsugraen VC 7 Signature Line utan tvekan är den bästa produkten inom sin kategori. Med egenskaper som dammsensor, aktivt golvmunstyce och effektreglering i två steg sätter den också nya standarder för rengöringsresultat och drifttid. Tack vare det extra batteriet är VC 7 Signature Line alltid redo att användas och snabbt hantera utmaningar i stora hushåll.
Egenskaper och fördelar
Fördelar med Signature Line
Extra batteri
Dammsensorteknik
Aktivt golvmunstycke
Praktiskt utformat filtersystem
Enkel att använda
Intuitiv feedback och laddningsdisplay
Väggfäste inklusive laddningsmöjlighet
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|< 78
|Behållarkapacitet (ml)
|800
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Spänning (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|Normalt läge: / cirka 60 Boost-läge: / cirka 8
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|220
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Följande ingår
- Uppladdningsbart batteri: 25.2 V / 2.5 Ah batteri (2 st.)
- HEPA-filter typ: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luftinloppsfilter: 2 Del(ar)
- Filterrengöringsverktyg
- Stort Universal golvmunstycke med LED-belysning
- Miniturboborste
- Fogmunstycke
- 2-i-1-möbelmunstycke
- Sugrör: Metall
- Stort väggfäste med laddningsenhet
Standardutrustning
- Handtag med mjukt grepp
- Påslöst filtersystem
- Effektkontroll: med 2 prestationsnivåer
- Dammsensor
Användningsområden
- Hårda golv
- Mattor
- Textilytor
- Trappor
Tillbehör
VC 7 Signature Line Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.