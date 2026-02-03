VCH 4 UVClean
Fiberdjup rengöring, även för allergiker: VCH 4 UVClean använder UV-C-ljus, vibrationer och stark sugkraft för att ta bort 99,9 % av alla kvalster och bakterier från madrasser och andra textila ytor.
VCH 4 UVClean för ren och hälsosam sömn. Madrasser hyser miljontals kvalster och bakterier som kan utlösa allergier och i sin tur störa sömnen, så det räcker inte att en madrass bara ser ren ut. VCH 4 UVClean tar effektivt bort både synliga och osynliga partiklar, såsom kvalster och andra allergener, från dina madrasser och textila ytor för grundlig rengöring ända ner till fibrerna. Madrassrengöringen kombinerar tre kraftfulla teknologier med stor effekt. Den kraftfulla vibrationen från rullborsten lossar djupt ingrodd smuts, döda hudceller och kvalster från madrassens fibrer och drar dem till ytan. Den kraftfulla motorn dammsuger sedan upp de lossnade partiklarna utan kompromisser och fångar dem säkert i avfallsbehållaren. Samtidigt neutraliserar det integrerade UV-C-ljuset upp till 99,9 % av alla bakterier och kvalster på ytan. Denna kombination säkerställer att alla madrasser, kuddar och andra textila ytor rengörs på djupet för att skydda användarens hälsa.
Egenskaper och fördelar
500 W stark sugkraftDen kraftfulla motorn dammsuger upp alla lossnade partiklar, hår och damm och lämnar ingenting efter sig.
Kraftfull rullborsteDen kraftiga vibrationen från rullborsten (180 slag/s) lossar även djupt ingrodd och envis smuts, kvalster och deras avföring från insidan av madrasser och andra textila ytor.
Pålitligt UV-C ljusDet integrerade UV-C-ljuset verkar på ytan och neutraliserar tillförlitligt 99,9 % av alla bakterier och kvalster utan användning av kemikalier.
Innovativt 2-kammar containersystem
- När dammet väl har sugits upp roteras det snabbt av cyklontekniken, vilket gör att grova partiklar faller in i den första kammaren i behållaren och fint damm faller in i den andra kammaren.
- Separationen av luft och smuts säkerställer varaktig, effektiv sugkraft.
Lång nätkabel
- Det omfattande sortimentet sparar tid och ökar bekvämligheten, eftersom stora ytor kan rengöras på en gång – utan att stanna.
65°C varmluftsavfuktning
- Varmluftsavfuktning skapar ett torrt, anti-kvalster och antibakteriellt mikroklimat i madrassen och andra textila ytor, vilket förhindrar kvalster och mögelsporer.
Kompakt och lätt design
- Säkerställer enkel hantering för bekväm och mångsidig rengöring, plus att enheten kan förvaras på en hylla eller i ett skåp efter användning för att spara utrymme.
Enkel slutstädning
- Noggrant utformad för att säkerställa att underhåll och rengöring av alla delar går snabbt, hygieniskt och okomplicerat. Att tömma avfallet från enheten går snabbt så att du kan återgå till rengöringen direkt.
Specifikationer
Tekniska data
|Behållarvolym (ml)
|400
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|80
|Varmluftsavfuktning (°C)
|65
|Nominell effekt (W)
|500
|Kabellängd (m)
|5
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|309 x 240 x 170
Standardutrustning
- Rullborste
- Skumfilter: 2 Del(ar)
- Skyddsfilter för motor: 3 Del(ar)
Användningsområden
- Madrasser
- Stoppade möbler
- Barnsängar
