VCH 4 UVClean för ren och hälsosam sömn. Madrasser hyser miljontals kvalster och bakterier som kan utlösa allergier och i sin tur störa sömnen, så det räcker inte att en madrass bara ser ren ut. VCH 4 UVClean tar effektivt bort både synliga och osynliga partiklar, såsom kvalster och andra allergener, från dina madrasser och textila ytor för grundlig rengöring ända ner till fibrerna. Madrassrengöringen kombinerar tre kraftfulla teknologier med stor effekt. Den kraftfulla vibrationen från rullborsten lossar djupt ingrodd smuts, döda hudceller och kvalster från madrassens fibrer och drar dem till ytan. Den kraftfulla motorn dammsuger sedan upp de lossnade partiklarna utan kompromisser och fångar dem säkert i avfallsbehållaren. Samtidigt neutraliserar det integrerade UV-C-ljuset upp till 99,9 % av alla bakterier och kvalster på ytan. Denna kombination säkerställer att alla madrasser, kuddar och andra textila ytor rengörs på djupet för att skydda användarens hälsa.