Med den elektriska isskrapan EDI 4 slipper du äntligen det ansträngande jobbet att skrapa rent bilrutorna från is. Den elektriska isskrapan med roterande skiva och sex robusta plastblad tar bort även hårt sittande is från bilrutorna i en enda rörelse. När EDI 4 står i standbyläge räcker det med ett lätt tryck ovanifrån för att skivan ska börja rotera och ta bort isen på nolltid. När bladen börjar bli slitna kan skivan bytas utan verktyg (skivan finns tillgänglig som reservdel). Isskrapan har en modern och kompakt design samt ett skyddshölje som gör den enkel att hantera och förvara. En batteriladdning räcker till flera användningstillfällen. Den inbyggda LED-lampan blinkar när isskrapan behöver laddas. Tryck på startknappen först när du har avlägsnat skyddskåpan från disken och står framför bilen som du ska ta bort isen ifrån. Vidta försiktighetsåtgärder när du har tagit bort skyddskåpan från disken. Tänk på att inte köra för nära gummilisterna på dina rutor då det är en roterande disk och denna kan skada listen.